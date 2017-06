Aug 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE169A14737 COROMANDEL INTL 31D 13-Aug-12 99.8837 8.4998 1 25 99.8837 8.4998 INE094A14885 HPCL 42D 14-Aug-12 99.8615 8.4395 11 1000 99.8605 8.4981 INE029A14535 BPCL 36D 14-Aug-12 99.8608 8.4804 8 500 99.8605 8.4981 INE242A14CH4 IOC 39D 14-Aug-12 99.8603 8.5109 4 255 99.8596 8.5530 INE912E14CY9 SBI GLOBAL FACTORS 35D 14-Aug-12 99.8604 8.5042 1 20 99.8604 8.5042 INE958G14HH1 RELIGARE FINVEST 91D 16-Aug-12 99.7692 10.5546 1 1 99.7692 10.5546 INE013A14IM6 RELIANCE CAP 91D 17-Aug-12 99.7290 11.0204 2 24.8 99.7290 11.0204 INE043D14EA1 IDFC 119D 23-Aug-12 99.6560 8.4000 2 50 99.6560 8.4000 INE514E14EA9 EXIM 30D 24-Aug-12 99.6323 8.4191 1 25 99.6323 8.4191 INE532F14IB7 EDELWEISS FIN SERV 30D 30-Aug-12 99.4754 8.7490 5 245 99.4754 8.7495 INE912E14DA7 SBI GLOBAL FACTORS 24D 30-Aug-12 99.5076 8.6007 1 5 99.5076 8.6007 INE523E14GW9 L T FIN 28D 31-Aug-12 99.4962 8.4008 1 20 99.4962 8.4008 INE912E14CZ6 SBI GLOBAL FACTORS 30D 31-Aug-12 99.4843 8.6003 1 5 99.4843 8.6003 INE001A14GF9 HDFC 91D 6-Sep-12 99.3143 8.6899 1 50 99.3143 8.6899 INE849D14CS7 ISEC PD 91D 12-Sep-12 99.1491 8.9498 2 25 99.1491 8.9498 INE261F14343 NABARD 364D 13-Sep-12 99.1868 8.5500 1 60 99.1868 8.5500 INE122M14194 ESSAR SHIPPING 91D 18-Sep-12 98.6379 12.2935 1 4 98.6379 12.2935 INE557F14AW7 NHB 82D 26-Sep-12 98.8587 8.5997 1 50 98.8587 8.5997 INE557F14AV9 NHB 86D 28-Sep-12 98.8410 8.5599 2 50 98.8410 8.5599 INE001A14GK9 HDFC 90D 4-Oct-12 98.6368 8.8499 1 25 98.6368 8.8499 INE242A14CM4 IOC 90D 22-Oct-12 98.2636 8.5998 2 150 98.2636 8.5998 INE242A14CN2 IOC 89D 23-Oct-12 98.2408 8.6001 1 50 98.2408 8.6001 INE242A14CO0 IOC 90D 29-Oct-12 98.1310 8.4776 2 100 98.1424 8.4251 INE001A14FH7 HDFC 364D 1-Nov-12 97.9974 8.7752 2 50 97.9918 8.8002 INE242A14CP7 IOC 88D 2-Nov-12 97.9697 8.7956 4 225 98.0026 8.6501 INE261F14350 NABARD 364D 2-Nov-12 98.0072 8.6298 2 50 98.0072 8.6298 INE242A14CP7 IOC 88D 2-Nov-12 98.0254 8.6500 1 50 98.0254 8.6500 INE155A14BF4 TATA MOTORS 364D 3-Dec-12 97.1657 9.1000 1 10 97.1657 9.1000 INE296A14DE5 BAJAJ FIN 365D 18-Dec-12 96.8139 9.1000 2 35 96.8139 9.1000 INE705L14222 VODAFONE (I) 229D 25-Feb-13 95.0783 9.4001 1 50 95.0783 9.4001 INE037E14209 TATA TELESERV 253D 13-Mar-13 94.5210 9.7500 2 50 94.5210 9.7500 INE705L14180 VODAFONE (I) 363D 13-Mar-13 94.6806 9.4501 1 25 94.6806 9.4501 INE721A14602 SHRIRAM TRANS 364D 6-Aug-13 91.0450 9.8900 2 20 91.0450 9.8900 INE121A14GL3 CHOLAMANDAL INV 365D 7-Aug-13 91.0143 9.9000 2 21 91.0143 9.9000 INE296A14EC7 BAJAJ FIN 365D 7-Aug-13 91.1218 9.7700 2 21 91.1218 9.7700 INE033L14492 TATA CAP HSG FIN 365D 7-Aug-13 91.0639 9.8400 2 20 91.0639 9.8400 INE667F14606 SUNDARAM BNP PARI 365D 7-Aug-13 91.0143 9.9000 1 19 91.0143 9.9000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@thomsonreuters.com