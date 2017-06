Aug 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE175K14AQ0 MORGAN STANLEY 91D 17-Aug-12 99.9773 8.2874 1 50 99.9773 8.2874 INE523H14GL5 JM FIN PRODUCTS 175D 17-Aug-12 99.9773 8.2874 2 25 99.9773 8.2874 INE916D14ME3 KOTAK MAH PRIME 7D 21-Aug-12 99.8864 8.3022 1 60 99.8864 8.3022 INE055A14548 CENTURY TEXTILES 91D 21-Aug-12 99.8800 8.7705 1 35 99.8800 8.7705 INE860H14EA9 ADITYA BIRLA FIN 364D 23-Aug-12 99.8401 8.3510 1 25 99.8401 8.3510 INE043D14DJ4 IDFC LTD 213D 24-Aug-12 99.8184 8.3006 1 100 99.8184 8.3006 INE912E14DA7 SBI GLOBAL FACTORS 24D 30-Aug-12 99.6827 8.2988 1 5 99.6827 8.2988 INE976I14GT6 TATA CAP 189D 31-Aug-12 99.6580 8.3506 2 100 99.6580 8.3506 INE976I14GT6 TATA CAP 189D 31-Aug-12 99.6807 8.3513 1 50 99.6807 8.3513 INE242A14CB7 IOC 88D 7-Sep-12 99.4933 8.4494 1 100 99.4933 8.4494 INE094A14869 HPCL 88D 7-Sep-12 99.4933 8.4494 1 75 99.4933 8.4494 INE094A14596 HPCL 364D 13-Sep-12 99.3560 8.4494 1 25 99.3560 8.4494 INE514E14CP1 EXIM 365D 14-Sep-12 99.3635 8.3504 1 50 99.3635 8.3504 INE122M14194 ESSAR SHIPPING 91D 18-Sep-12 98.9037 12.2602 1 14 98.9037 12.2602 INE242A14AO4 IOC 364D 24-Sep-12 99.1000 8.4996 1 100 99.1000 8.4996 INE043D14EQ7 IDFC LTD 90D 4-Oct-12 98.9916 8.4503 1 100 98.9916 8.4503 INE175K14AU2 MORGAN STANLEY 121D 5-Oct-12 98.7220 9.4502 1 25 98.7220 9.4502 INE001A14GM5 HDFC 91D 10-Oct-12 98.7292 8.7002 1 50 98.7292 8.7002 INE242A14CN2 IOC 89D 23-Oct-12 98.4228 8.7299 1 25 98.4228 8.7299 INE242A14CO0 IOC 90D 29-Oct-12 98.2840 8.7298 1 25 98.2840 8.7298 INE532F14IE1 EDELWEISS FIN SERV 91D 1-Nov-12 97.8915 10.2101 1 5 97.8915 10.2101 INE721A14610 SHRIRAM TRANSPORT 89D 7-Nov-12 98.0054 8.9499 1 10 98.0054 8.9499 INE705L14222 VODAFONE 229D 25-Feb-13 95.2406 9.5000 1 25 95.2406 9.5000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com