Aug 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE804I14CN2 ECL FIN 30D 30-Aug-12 99.9521 8.7459 2 150 99.9521 8.7459 INE493F14045 TATA POWER DELHI 80D 31-Aug-12 99.9318 8.3033 1 100 99.9318 8.3033 INE463A14AQ1 BERGER PAINTS 31D 31-Aug-12 99.9322 8.2546 1 15 99.9322 8.2546 INE532F14HO2 EDELWEISS FIN SERV 91D 3-Sep-12 99.8596 8.5530 1 25 99.8596 8.5530 INE532F14HO2 EDELWEISS FIN SERV 91D 3-Sep-12 99.8769 8.9974 1 25 99.8769 8.9974 INE094A14851 HPCL 90D 4-Sep-12 99.8670 8.1016 1 150 99.8670 8.1016 INE514E14DR5 EXIM91D 4-Sep-12 99.8449 8.0999 1 25 99.8449 8.0999 INE978J14195 TURQUOISE INVEST 364D 5-Sep-12 99.8215 9.3241 1 150 99.8215 9.3241 INE957I14274 STERLITE ENERGY 72D 5-Sep-12 99.8420 8.2516 1 25 99.8420 8.2516 INE001A14GF9 HDFC 91D 6-Sep-12 99.8206 8.1998 1 250 99.8206 8.1998 INE094A14869 HPCL 88D 7-Sep-12 99.8007 8.0989 1 75 99.8007 8.0989 INE094A14869 HPCL 88D 7-Sep-12 99.7786 8.0990 1 50 99.7786 8.0990 INE043D14CN8 IDFC LTD 364D 7-Sep-12 99.7884 8.5998 1 6 99.7884 8.5998 INE130C14081 AMTEK AUTO 91D 17-Sep-12 99.4590 10.4494 1 10 99.4590 10.4494 INE860H14EK8 ADITYA BIRLA FIN 364D 21-Sep-12 99.4610 8.6000 1 30 99.4610 8.6000 INE976I14EX3 TATA CAP 364D 24-Sep-12 99.3911 8.6004 1 30 99.3911 8.6004 INE850D14595 GODREJ AGROVET 34D 24-Sep-12 99.3741 8.5145 1 25 99.3741 8.5145 INE660A14FS7 SUNDARAM FIN 364D 24-Sep-12 99.3911 8.6004 1 25 99.3911 8.6004 INE774D14BO8 MAH MAH FIN SERV 365D 25-Sep-12 99.3679 8.5994 1 30 99.3679 8.5994 INE916D14IX1 KOTAK MAH PRIME 365D 25-Sep-12 99.3679 8.5994 1 20 99.3679 8.5994 INE242A14CG6 IOC 83D 26-Sep-12 99.3488 8.2499 1 50 99.3488 8.2499 INE872A14DB9 SREI INFRAST FIN 364D 18-Oct-12 98.5219 10.7373 1 5 98.5219 10.7373 INE094A14927 HPCL 83D 25-Oct-12 98.6900 8.4999 2 50 98.6900 8.4999 INE242A14CV5 IOC 88D 23-Nov-12 97.9959 8.5800 1 25 97.9959 8.5800 INE037E14233 TATA TELESERV 96D 27-Nov-12 97.6641 9.7000 1 40 97.6641 9.7000 INE094A14695 HPCL 364D 10-Dec-12 97.5892 8.6700 1 90 97.5892 8.6700 INE001A14GR4 HDFC 138D 12-Dec-12 97.5173 8.8501 1 25 97.5173 8.8501 INE881J14BF6 SREI EQUIPMENT FIN 167D 26-Dec-12 96.6324 10.6001 1 10 96.6324 10.6001 INE175K14BU0 MORGAN STANLEY 190D 6-Mar-13 95.3115 9.4999 1 15 95.3115 9.4999 =============================================================================================== *: Crores