Aug 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691I14725 L T INFRAST FIN 28D 31-Aug-12 99.9556 8.1066 1 100 99.9556 8.1066 INE013A14GY5 RELIANCE CAP 364D 31-Aug-12 99.9551 8.1979 1 75 99.9551 8.1979 INE881J14696 SREI EQUIPMENT FIN 361D 31-Aug-12 99.9507 9.0017 1 50 99.9507 9.0017 INE912E14CZ6 SBI GLOBAL FACTORS 30D 31-Aug-12 99.9533 8.5267 1 15 99.9533 8.5267 INE261F14434 NABARD 12D 3-Sep-12 99.8905 8.0023 2 125 99.8905 8.0023 INE532F14HO2 EDELWEISS FIN SERV 91D 3-Sep-12 99.8851 8.3973 1 50 99.8851 8.3973 INE916D14IN2 KOTAK MAH PRIME 364D 3-Sep-12 99.8871 8.2510 1 25 99.8871 8.2510 INE242A14CA9 IOC 90D 4-Sep-12 99.8670 8.1016 1 25 99.8670 8.1016 INE978J14195 TURQUOISE 364D 5-Sep-12 99.8315 8.8009 1 150 99.8315 8.8009 INE978J14195 TURQUOISE INVEST 364D 5-Sep-12 99.8456 9.4072 1 75 99.8456 9.4072 INE018E14BN0 SBICPSL 63D 6-Sep-12 99.8118 8.6028 1 10 99.8118 8.6028 INE242A14AJ4 IOC 365D 11-Sep-12 99.7044 8.3242 2 250 99.7106 8.1490 INE242A14CD3 IOC 90D 13-Sep-12 99.6662 8.1497 4 215 99.6662 8.1497 INE094A14596 HPCL 364D 13-Sep-12 99.6662 8.1497 1 50 99.6662 8.1497 INE438A14GR8 APOLLO TYRES 91D 20-Sep-12 99.5162 8.4498 1 25 99.5162 8.4498 INE242A14AO4 IOC 364D 24-Sep-12 99.4122 8.3006 1 80 99.4122 8.3006 INE468M14191 SHRIRAM EQUIPMENT 90D 24-Sep-12 99.3700 8.9003 2 75 99.3700 8.9003 INE169A14752 COROMANDEL 44D 26-Sep-12 99.3825 8.3996 1 25 99.3825 8.3996 INE001A14GM5 HDFC 91D 10-Oct-12 99.0201 8.6001 1 50 99.0201 8.6001 INE860H14HW6 ADITYA BIRLA FIN 91D 29-Oct-12 98.5587 8.7503 1 5 98.5587 8.7503 INE001A14FH7 HDFC 364D 1-Nov-12 98.5145 8.5997 2 30 98.5145 8.5997 INE242A14CT9 IOC 90D 19-Nov-12 98.1046 8.5998 1 25 98.1046 8.5998 INE103A14033 MANGALORE REFINERY 90D 26-Nov-12 97.9567 8.5548 4 400 97.9625 8.5298 INE013A14JB7 RELIANCE CAP 162D 14-Dec-12 97.2683 9.5801 1 0.05 97.2683 9.5801 INE881J14BF6 SREI EQUIPMENT FIN 167D 26-Dec-12 96.6596 10.5998 1 10 96.6596 10.5998 INE178A14159 CHENNAI PETROLEUM 147D 26-Dec-12 97.1574 9.0500 1 5 97.1574 9.0500 INE001A14GY0 HDFC 180D 19-Feb-13 95.7606 9.2867 3 75 95.7635 9.2801 INE013A14HU1 RELIANCE CAP 6-Mar-13 94.8387 10.5100 1 50 94.8387 10.5100 INE001A14GT0 HDFC 216D 12-Mar-13 95.3381 9.2000 1 50 95.3381 9.2000 INE001A14GT0 HDFC 216D 12-Mar-13 95.2909 9.2501 1 25 95.2909 9.2501 INE043D14EH6 IDFC LTD 364D 9-May-13 93.8182 9.5061 2 200 93.8182 9.5061 =============================================================================================== *: Crores