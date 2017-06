Aug 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE043D14EL8 IDFC LTD 91D 3-Sep-12 99.9124 8.0005 1 75 99.9124 8.0005 INE916D14IN2 KOTAK MAH PRIME 364D 3-Sep-12 99.9097 8.2473 1 75 99.9097 8.2473 INE043D14EL8 IDFC LTD 91D 3-Sep-12 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE094A14851 HPCL 90D 4-Sep-12 99.8898 8.0535 1 50 99.8898 8.0535 INE978J14195 TURQUOISE INVEST 364D 5-Sep-12 99.8556 8.7970 3 75 99.8556 8.7970 INE037E14142 TATA TELESERV 105D 7-Sep-12 99.8086 8.7494 1 150 99.8086 8.7494 INE532F14HX3 EDELWEISS FIN SERV 82D 26-Sep-12 99.3384 9.3497 1 25 99.3384 9.3497 INE114A14428 SAIL 82D 26-Sep-12 99.4122 8.3006 1 10 99.4122 8.3006 INE532F14IJ0 EDELWEISS FIN SERV 29D 28-Sep-12 99.3292 8.4998 5 1000 99.3292 8.4998 INE531F14893 EDELWEISS SECURITIES 29D28-Sep-12 99.3292 8.4998 2 520 99.3292 8.4998 INE804I14CR3 ECL FIN 29D 28-Sep-12 99.3292 8.4998 2 150 99.3292 8.4998 INE001A14GN3 HDFC 81D 5-Oct-12 99.1686 8.5001 1 50 99.1686 8.5001 INE242A14CN2 IOC 89D 23-Oct-12 98.7566 8.5103 1 25 98.7566 8.5103 INE860H14HW6 ADITYA BIRLA FIN 91D 29-Oct-12 98.5900 8.7002 1 5 98.5900 8.7002 INE103A14033 MANGALORE REFINERY 90D 26-Nov-12 97.9791 8.5551 2 200 97.9733 8.5801 INE037E14233 TATA TELESERV 96D 27-Nov-12 97.7148 9.7001 1 150 97.7148 9.7001 INE001A14GQ6 HDFC 133D 4-Dec-12 97.7504 8.7500 1 100 97.7504 8.7500 INE013A14HK2 RELIANCE CAP 364D 7-Dec-12 97.4880 9.5001 1 25 97.4880 9.5001 INE001A14GU8 HDFC 179D 8-Feb-13 96.0974 9.1500 1 125 96.0974 9.1500 INE705L14180 VODAFONE (I) 363D 13-Mar-13 94.9863 9.8800 1 5 94.9863 9.8800 INE001A14GZ7 HDFC 364D 28-Aug-13 91.3510 9.5200 1 50 91.3510 9.5200 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com