Sep 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE958G14HN9 RELIGARE FINVEST 91D 5-Sep-12 99.9733 9.7481 1 10 99.9733 9.7481 INE029A14519 BPCL 90D 6-Sep-12 99.9560 8.0409 2 125 99.9578 7.7048 INE242A14CB7 IOC 88D 7-Sep-12 99.9339 8.0475 1 225 99.9339 8.0475 INE037E14142 TATA TELESERV 105D 7-Sep-12 99.9302 8.4983 1 30 99.9302 8.4983 INE094A14596 HPCL 364D 13-Sep-12 99.8031 8.0011 1 100 99.8031 8.0011 INE242A14CD3 IOC 90D 13-Sep-12 99.8031 8.0011 1 50 99.8031 8.0011 INE043D14EP9 IDFC LTD 87D 21-Sep-12 99.6195 8.2008 1 110 99.6195 8.2008 INE511C14FM1 MAGMA FINCORP 91D 21-Sep-12 99.5755 9.1531 1 25 99.5755 9.1531 INE691I14758 L T INFRAST FIN 26D 25-Sep-12 99.5207 8.3708 1 200 99.5207 8.3708 INE523E14HC9 L T FIN 26D 25-Sep-12 99.5207 8.3708 1 125 99.5207 8.3708 INE463A14AT5 BERGER PAINTS 35D 26-Sep-12 99.5082 8.1997 2 45 99.5082 8.1997 INE557F14AW7 NATIONAL HOUSING 82D 26-Sep-12 99.5082 8.1997 1 25 99.5082 8.1997 INE891D14EX5 REDINGTON 65D 26-Sep-12 99.4903 8.4997 1 20 99.4903 8.4997 INE523E14GL2 L T FIN 161D 28-Sep-12 99.4527 8.3693 1 200 99.4527 8.3693 INE531F14893 EDELWEISS SECURITIES 29D28-Sep-12 99.4444 8.4970 1 10 99.4444 8.4970 INE001A14GN3 HDFC 81D 5-Oct-12 99.2833 8.4995 1 50 99.2833 8.4995 INE001A14GL7 HDFC 91D 8-Oct-12 99.2374 8.4996 2 20 99.2374 8.4996 INE001A14GM5 HDFC 91D 10-Oct-12 99.1686 8.5001 1 25 99.1686 8.5001 INE140A14134 PIRAMAL HEALTHCARE 89D 23-Oct-12 98.8455 8.7003 1 50 98.8455 8.7003 INE121A14GQ2 CHOLAMANDALAM 90D 20-Nov-12 98.2079 8.6500 1 25 98.2079 8.6500 INE535H14BF2 FULLERTON 365D 21-Nov-12 98.0513 9.3001 1 15 98.0513 9.3001 INE705L14248 VODAFONE 120D 23-Nov-12 98.0866 8.9002 1 75 98.0866 8.9002 INE001A14GQ6 HDFC 133D 4-Dec-12 97.8675 8.7398 3 275 97.8675 8.7398 INE013A14HK2 RELIANCE CAP 364D 7-Dec-12 97.6119 9.4998 1 25 97.6119 9.4998 INE121A14GJ7 CHOLAMANDALAM 157D 24-Dec-12 97.2251 9.3850 2 20 97.2266 9.3799 INE310I14425 ERICSSON (I) PRIVATE 26-Dec-12 97.0116 9.9501 1 5 97.0116 9.9501 INE310I14425 ERICSSON (I) PRIVATE 26-Dec-12 97.0373 9.9500 1 5 97.0373 9.9500 INE037E14241 TATA TELESERV 142D 23-Jan-13 96.2807 9.9999 1 100 96.2807 9.9999 INE705L14149 VODAFONE (I) 365D 20-Feb-13 95.7867 9.5000 1 50 95.7867 9.5000 INE860H14GE6 ADITYA BIRLA FIN 364D 1-Mar-13 95.6492 9.3801 2 25 95.6492 9.3801 INE020E14866 STCI FIN 351D 3-Apr-13 94.5571 9.9574 1 0.1 94.5571 9.9574 INE175K14AJ5 MORGAN STANLEY 363D 15-Apr-13 94.1676 10.1376 1 0.05 94.1676 10.1376 INE261F14400 NABARD 364D 15-May-13 94.1498 9.0000 1 50 94.1498 9.0000 INE001A14GO1 HDFC 342D 25-Jun-13 92.9684 9.3900 1 125 92.9684 9.3900 INE296A14EE3 BAJAJ FIN 364D 30-Aug-13 91.2765 9.6900 1 55 91.2765 9.6900 =============================================================================================== *: Crores