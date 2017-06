Sep 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE957I14282 STERLITE ENERGY 86D 20-Sep-12 99.9540 8.3989 2 150 99.9540 8.3989 INE148I14528 INDIABULLS HSG FIN 91D 920-Sep-12 99.9540 8.3989 1 100 99.9540 8.3989 INE140A14183 PIRAMAL HEALTHCARE 14D 20-Sep-12 99.9545 8.3075 1 90 99.9545 8.3075 INE894F14GK6 INDIABULLS FIN SERV 91D 20-Sep-12 99.9540 8.3995 2 60 99.9540 8.3989 INE891D14EY3 REDINGTON (I) 58D 21-Sep-12 99.9302 8.4983 1 35 99.9302 8.4983 INE242A14AO4 IOC 364D 324-Sep-12 99.8630 8.3446 2 90 99.8654 8.1992 INE148I14577 INDIABULLS HSG FIN 54D 524-Sep-12 99.9080 8.4027 1 25 99.9080 8.4027 INE894F14GO8 INDIABULLS FIN SERV 91D 25-Sep-12 99.8851 8.3973 1 100 99.8851 8.3973 INE148I14536 INDIABULLS HSG FIN 91D 925-Sep-12 99.8851 8.3973 1 50 99.8851 8.3973 INE242A14CJ0 IOC 74D 725-Sep-12 99.8401 8.3510 1 25 99.8401 8.3510 INE306N14233 TATA CAP FIN SERV 83D 25-Sep-12 99.8422 8.2411 1 14 99.8422 8.2411 INE020E14981 STCI FIN 90D 25-Sep-12 99.8378 8.4713 1 5 99.8378 8.4713 INE912E14CR3 SBI GLOBAL FACTORS 84D 25-Sep-12 99.8453 8.0790 1 5 99.8453 8.0790 INE557F14AU1 NATIONAL HOUSING BK 90D 27-Sep-12 99.7782 9.0152 1 1 99.7782 9.0152 INE296A14DS5 BAJAJ FIN 87D 28-Sep-12 99.7690 8.4510 1 250 99.7690 8.4510 INE531F14893 EDELWEISS SECURITIES 29D28-Sep-12 99.7688 8.4589 3 225 99.7688 8.4584 INE155A14BL2 TATA MOTORS 144D 28-Sep-12 99.7696 8.4290 1 220 99.7696 8.4290 INE691I14766 L T INFRAST FIN 25D 28-Sep-12 99.7718 8.3484 1 100 99.7718 8.3484 INE532F14IJ0 EDELWEISS FIN SERV 29D 28-Sep-12 99.7685 8.4694 2 90 99.7685 8.4694 INE043D14EQ7 IDFC 90D 4-Oct-12 99.6302 8.4671 2 140 99.6288 8.4996 INE511C14FV2 MAGMA FINCORP 91D 25-Oct-12 99.0351 9.6113 1 20 99.0351 9.6113 INE310I14433 ERICSSON (I) PRIVATE 91D16-Nov-12 98.5231 9.2737 1 25 98.5231 9.2737 INE242A14CV5 IOC 88D 23-Nov-12 98.4687 8.6002 1 150 98.4687 8.6002 INE242A14CZ6 IOC 84D 30-Nov-12 98.3205 8.5409 5 510 98.3187 8.5503 INE514E14EF8 EXIM 77D 30-Nov-12 98.3362 8.4598 2 100 98.3362 8.4598 INE242A14CZ6 IOC 84D 30-Nov-12 98.3546 8.6003 1 75 98.3546 8.6003 INE242A14BA1 IOC 6-Dec-12 98.1872 8.5302 2 100 98.1872 8.5302 INE114A14352 SAIL 365D 21-Dec-12 97.8783 8.6000 1 50 97.8783 8.6000 INE114A14352 SAIL 365D 21-Dec-12 97.8258 8.6300 1 50 97.8258 8.6300 INE958G14HD0 RELIGARE FINVEST 241D 27-Dec-12 97.0100 11.2499 1 25 97.0100 11.2499 INE705L14131 VODAFONE (I) 356D 11-Feb-13 96.3577 9.4499 1 100 96.3577 9.4499 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 92.0401 8.9933 3 75 92.0509 8.9800 INE523E14HH8 L T FIN 364D 16-Sep-13 91.3178 9.5601 1 15 91.3178 9.5601 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com