Nov 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14543 SAIL 58D 21-Nov-12 99.9775 8.2143 2 150 99.9775 8.2143 INE242A14CU7 IOC 90D 21-Nov-12 99.9774 8.2509 1 25 99.9774 8.2509 INE705L14248 VODAFONE INDIA 120D 23-Nov-12 99.9310 8.4008 1 100 99.9310 8.4008 INE121H14AK3 ILFS FIN SERV 91D 23-Nov-12 99.9310 8.4008 1 25 99.9310 8.4008 INE749A14AG4 JINDAL STEEL POWER 91D 26-Nov-12 99.8605 8.4981 1 100 99.8605 8.4981 INE705L14255 VODAFONE INDIA 89D 27-Nov-12 99.8392 8.3981 1 100 99.8392 8.3981 INE909H14CG5 TATA MOTORS FIN 27D 29-Nov-12 99.7881 8.6120 1 25 99.7881 8.6120 INE866I14DO7 INDIA INFOLINE FIN 91D 29-Nov-12 99.7453 10.3559 1 20 99.7453 10.3559 INE532F14IY9 EDELWEISS FIN SERV 36D 5-Dec-12 99.6523 8.4902 2 30 99.6525 8.4853 INE916D14KW9 KOTAK MAH PRIME 206D 10-Dec-12 99.5228 8.7507 2 100 99.5228 8.7507 INE114A14568 SAIL 83D 19-Dec-12 99.3504 8.2295 4 150 99.3504 8.2295 INE242A14DG4 IOC 83D 20-Dec-12 99.3281 8.2301 3 75 99.3281 8.2301 INE029A14568 BPCL 76D 20-Dec-12 99.3289 8.2202 1 50 99.3289 8.2202 INE774D14DE5 MAH MAH FIN SERV 59D 21-Dec-12 99.3062 8.5002 1 25 99.3062 8.5002 INE523E14HS5 L T FIN 49D 24-Dec-12 99.2374 8.4996 1 25 99.2374 8.4996 INE242A14DR1 IOC 60D 8-Jan-13 98.8770 8.4602 1 25 98.8770 8.4602 INE001A14HJ9 HDFC 60D 8-Jan-13 98.8945 8.5004 1 25 98.8945 8.5004 INE242A14BH6 INDIAN OIL CORPORATION 10-Jan-13 98.8481 8.3401 1 35 98.8481 8.3401 INE013A14JW3 RELIANCE CAP 67D 15-Jan-13 98.5634 9.5000 1 25 98.5634 9.5000 INE121A14GX8 CHOLAMANDALAM 146D 31-Jan-13 98.2176 9.1998 2 50 98.2176 9.1998 INE121H14AL1 ILFS FIN SERV 182D 22-Feb-13 97.7347 9.0000 2 50 97.7347 9.0000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com