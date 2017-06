Nov 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE043D14ET1 IDFC LTD 137D 27-Nov-12 99.9777 8.1413 2 250 99.9777 8.1413 INE242A14CW3 IOC 90D 29-Nov-12 99.9326 8.2020 3 315 99.9326 8.2059 INE909H14CG5 TATA MOTORS FIN 27D 29-Nov-12 99.9306 8.4495 1 25 99.9306 8.4495 INE055A14613 CENTURY TEXTILES 88D 30-Nov-12 99.9085 8.3570 3 150 99.9085 8.3570 INE205A14127 SESA GOA 88D 30-Nov-12 99.9093 8.2839 1 150 99.9093 8.2839 INE580B14857 GRUH FIN 24D 30-Nov-12 99.9091 8.3022 1 85 99.9091 8.3022 INE523E14HD7 L T FIN 91D 30-Nov-12 99.9080 8.4027 1 25 99.9080 8.4027 INE523E14HL0 L T FIN 60D 3-Dec-12 99.8382 8.4504 1 100 99.8382 8.4504 INE001A14HA8 HDFC 91D 3-Dec-12 99.8411 8.2987 1 50 99.8411 8.2987 INE774D14DC9 MAH MAH FIN SERV 61D 3-Dec-12 99.8382 8.4504 1 25 99.8382 8.4504 INE860H14IL7 ADITYA BIRLA FIN 90D 4-Dec-12 99.8353 8.6021 1 25 99.8353 8.6021 INE532F14IY9 EDELWEISS FIN SERV 36D 5-Dec-12 99.8145 8.4799 2 65 99.8140 8.5021 INE532F14IY9 EDELWEISS FIN SERV 36D 5-Dec-12 99.7908 8.5020 1 50 99.7908 8.5020 INE705L14107 VODAFONE ESSAR 13-Dec-12 99.6353 8.3502 1 115 99.6353 8.3502 INE242A14DH2 IOC 75D 19-Dec-12 99.5082 8.1997 1 5 99.5082 8.1997 INE242A14DG4 IOC 83D 20-Dec-12 99.4631 8.2094 1 50 99.4631 8.2094 INE114A14352 SAIL 365D 21-Dec-12 99.4361 8.2796 1 130 99.4361 8.2796 INE242A14DL4 IOC 60D 21-Dec-12 99.4637 8.2002 1 5 99.4637 8.2002 INE242A14DE9 IOC 89D 24-Dec-12 99.3741 8.2104 1 125 99.3741 8.2104 INE532F14JC3 EDELWEISS FIN SERV 36D 26-Dec-12 99.2738 8.9001 1 50 99.2738 8.9001 INE468M14258 SHRIRAM EQUIPMENT 70D 26-Dec-12 99.3253 8.5496 1 5 99.3253 8.5496 INE860H14IP8 ADITYA BIRLA FIN 91D 27-Dec-12 99.2981 8.6001 1 25 99.2981 8.6001 INE242A14DF6 IOC 90D 27-Dec-12 99.3084 8.1997 2 25 99.3084 8.1997 INE556F14692 SIDBI 4-Jan-13 99.0916 8.5796 1 15 99.0916 8.5796 INE242A14DR1 IOC 60D 8-Jan-13 99.0143 8.4503 1 100 99.0143 8.4503 INE242A14BH6 INDIAN OIL CORPORATION 10-Jan-13 98.9690 8.4497 1 50 98.9690 8.4497 INE242A14BH6 INDIAN OIL CORPORATION 10-Jan-13 98.9893 8.4698 1 35 98.9893 8.4698 INE242A14DU5 IOC 60D 14-Jan-13 98.9138 8.3503 1 5 98.9138 8.3503 INE242A14DW1 IOC 60D 25-Jan-13 98.6561 8.4272 1 50 98.6561 8.4272 INE514E14DJ2 EXIM 345D 8-Feb-13 98.3284 8.5001 1 50 98.3284 8.5001 INE705L14180 VODAFONE (I) 363D 13-Mar-13 97.4295 8.9999 1 25 97.4295 8.9999 INE242A14BO2 INDIAN OIL CORPORATION 15-Mar-13 97.4961 8.6000 2 25 97.4961 8.6000 INE001A14GZ7 HDFC 364D 28-Aug-13 93.5705 9.1200 1 25 93.5705 9.1200 INE001A14HD2 HDFC 364D 6-Sep-13 93.3741 9.1200 1 50 93.3741 9.1200 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com