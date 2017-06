Nov 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14HE0 HDFC 67D 30-Nov-12 99.9318 8.3033 1 105 99.9318 8.3033 INE242A14CZ6 IOC 84D 30-Nov-12 99.9327 8.1937 1 51 99.9327 8.1937 INE043D14EU9 IDFC LTD 140D 30-Nov-12 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE296A14EI4 BAJAJ FIN 60D 3-Dec-12 99.8620 8.4066 3 250 99.8620 8.4066 INE001A14HA8 HDFC 91D 3-Dec-12 99.8637 8.3029 2 140 99.8637 8.3029 INE511C14GA4 MAGMA FINCORP 89D 3-Dec-12 99.8572 8.6994 1 25 99.8572 8.6994 INE535H14BH8 FULLERTON INDIA 348D 3-Dec-12 99.8504 9.1143 1 25 99.8504 9.1143 INE804I14DC3 ECL FIN 36D 5-Dec-12 99.8151 8.4517 1 25 99.8151 8.4517 INE242A14BA1 INDIAN OIL CORPORATION 6-Dec-12 99.7975 8.2292 1 100 99.7975 8.2292 INE532F14IU7 EDELWEISS FIN SERV 58D 6-Dec-12 99.7835 8.7993 1 25 99.7835 8.7993 INE242A14BB9 INDIAN OIL CORPORATION 7-Dec-12 99.7753 8.2212 2 150 99.7750 8.2310 INE242A14DG4 IOC 83D 20-Dec-12 99.5304 8.2006 2 110 99.5304 8.2006 INE242A14DG4 IOC 83D 20-Dec-12 99.4841 8.2296 1 100 99.4841 8.2296 INE242A14DL4 IOC 60D 21-Dec-12 99.5082 8.1997 2 45 99.5082 8.1997 INE242A14DI0 IOC 72D 26-Dec-12 99.3504 8.2295 1 275 99.3504 8.2295 INE511C14GN7 MAGMA FINCORP 55D 27-Dec-12 99.2654 9.0038 1 50 99.2654 9.0038 INE013A14JZ6 RELIANCE CAP 35D 27-Dec-12 99.3408 8.6502 1 5 99.3408 8.6502 INE020B14110 REC 175D 28-Dec-12 99.3109 8.1699 1 100 99.3109 8.1699 INE001A14FT2 HDFC 18-Jan-13 98.7724 8.7239 1 25 98.7724 8.7239 INE242A14DM2 IOC 90D 21-Jan-13 98.7383 8.4801 2 100 98.7383 8.4801 INE037E14241 TATA TELESERV 142D 23-Jan-13 98.6292 8.8999 2 95 98.6292 8.8999 INE242A14DW1 IOC 60D 25-Jan-13 98.6525 8.4499 3 350 98.6557 8.4298 INE514E14DJ2 EXIM 345D 8-Feb-13 98.3284 8.5001 1 50 98.3284 8.5001 INE001A14HM3 HDFC 91D 25-Feb-13 97.9247 8.7902 3 125 97.9224 8.8002 INE916D14LA3 KOTAK MAH PRIME 287D 7-Mar-13 97.3333 10.0001 1 0.15 97.3333 10.0001 INE037E14209 TATA TELESERV 253D 13-Mar-13 97.3564 9.3501 1 5 97.3564 9.3501 INE871D14EC1 IL & FS 264D 25-Mar-13 97.1727 8.9999 1 5 97.1727 8.9999 INE013A14IF0 RELIANCE CAP 28-Mar-13 96.8846 9.6999 1 25 96.8846 9.6999 INE121A14GZ3 CHOLAMANDALAM 364D 10-Oct-13 92.2105 9.7266 1 0.15 92.2105 9.7266 INE020B14144 RECL 365D 26-Nov-13 92.0503 8.6600 1 50 92.0503 8.6600 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com