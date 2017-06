Dec 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14BA1 INDIAN OIL CORPORATION 6-Dec-12 99.9779 8.0683 1 50 99.9779 8.0683 INE957I14340 STERLITE ENERGY 87D 7-Dec-12 99.9551 8.1979 2 200 99.9551 8.1979 INE140A14217 PIRAMAL HEALTHCARE 67D 7-Dec-12 99.9554 8.1431 2 125 99.9554 8.1431 INE242A14BB9 INDIAN OIL CORPORATION 7-Dec-12 99.9559 8.0518 3 75 99.9559 8.0518 INE242A14DA7 IOC 90D 10-Dec-12 99.8898 8.0535 2 75 99.8898 8.0535 INE094A14AD2 HPCL 88D 11-Dec-12 99.8674 8.0772 1 50 99.8674 8.0772 INE957I14357 STERLITE ENERGY 91D 12-Dec-12 99.8430 8.1993 1 100 99.8430 8.1993 INE511C14GG1 MAGMA FINCORP 65D 12-Dec-12 99.8353 8.6021 1 25 99.8353 8.6021 INE001A14GR4 HDFC 138D 12-Dec-12 99.8449 8.0999 1 25 99.8449 8.0999 INE094A14AC4 HPCL 90D 13-Dec-12 99.8232 8.0808 2 50 99.8232 8.0808 INE705L14107 VODAFONE ESSAR 13-Dec-12 99.8195 8.2502 1 25 99.8195 8.2502 INE891D14FC6 REDINGTON (I) 58D 14-Dec-12 99.7970 8.2495 1 25 99.7970 8.2495 INE242A14DL4 IOC 60D 21-Dec-12 99.6458 8.1089 1 100 99.6458 8.1089 INE242A14DL4 IOC 60D 21-Dec-12 99.6662 8.1497 1 5 99.6662 8.1497 INE582L14035 TATA HOUSING 60D 22-Dec-12 99.5982 8.6617 1 12 99.5982 8.6617 INE468M14258 SHRIRAM 70D 26-Dec-12 99.5219 8.3498 1 5 99.5219 8.3498 INE531F14968 EDELWEISS SECURITIES 22D27-Dec-12 99.4903 8.4997 1 250 99.4903 8.4997 INE804I14DJ8 ECL FIN 22D 27-Dec-12 99.4903 8.4997 2 200 99.4903 8.4997 INE530L14158 EDELWEISS HOUSING FIN 2227-Dec-12 99.4903 8.4997 1 100 99.4903 8.4997 INE860H14IP8 ADITYA BIRLA FIN 91D 27-Dec-12 99.4897 8.5098 1 50 99.4897 8.5098 INE331A14378 MADRAS CEMENTS 30D 27-Dec-12 99.4951 8.4193 1 25 99.4951 8.4193 INE242A14DF6 IOC 90D 27-Dec-12 99.5142 8.0992 1 25 99.5142 8.0992 INE532F14JI0 EDELWEISS FIN SERV 26D 31-Dec-12 99.3982 8.4995 4 670 99.3982 8.4995 INE001A14HG5 HDFC 83D 3-Jan-13 99.3319 8.4654 4 325 99.3319 8.4654 INE556F14692 SIDBI 4-Jan-13 99.3127 8.4200 1 25 99.3127 8.4200 INE001A14HJ9 HDFC 60D 8-Jan-13 99.2190 8.4503 1 50 99.2190 8.4503 INE242A14DU5 IOC 60D 14-Jan-13 99.0911 8.3698 1 75 99.0911 8.3698 INE306N14548 TATA CAP FIN SERV 60D 21-Jan-13 98.8858 8.7503 1 25 98.8858 8.7503 INE523E14HX5 L T FIN 58D 30-Jan-13 98.6753 8.7501 1 20 98.6753 8.7501 INE296A14EO2 BAJAJ FIN 60D 1-Feb-13 98.6364 8.6999 1 25 98.6364 8.6999 INE667F14655 SUNDARAM BNP 150D 14-Feb-13 98.2564 9.1226 1 25 98.2564 9.1226 INE514E14EI2 EXIM 91D 18-Feb-13 98.2874 8.4799 1 50 98.2874 8.4799 INE121A14GR0 CHOLAMANDALAM 180D 18-Feb-13 98.1680 9.0821 1 25 98.1680 9.0821 INE001A14HM3 HDFC 91D 25-Feb-13 98.0829 8.7002 1 25 98.0829 8.7002 INE121A14FT8 CHOLAMANDALAM 341D 25-Mar-13 97.3165 9.1499 2 25 97.3165 9.1499 INE564G14751 FIRST BLUE HOME FIN 364D29-Mar-13 96.9463 10.0852 1 1 96.9463 10.0852 INE020E14890 STCI FIN 364D 29-Apr-13 96.3365 9.5726 1 0.1 96.3365 9.5726 INE037E14290 TATA TELESERV 198D 20-Jun-13 94.7821 10.1999 1 200 94.7821 10.1999 INE001A14HH3 HDFC 342D 24-Sep-13 92.5141 10.0800 1 2.5 92.5141 10.0800 INE175K14CM5 MORGAN STANLEY 363D 2-Dec-13 91.1565 9.7818 1 30 91.1565 9.7818 INE020E14AW9 STCI FIN 364D 3-Dec-13 91.2169 9.6819 1 30 91.2169 9.6819 INE013A14KC3 RELIANCE CAP 364D 3-Dec-13 90.9694 9.9818 1 30 90.9694 9.9818 INE916D14OA7 KOTAK MAH PRIME 364D 3-Dec-13 91.4325 9.4219 1 30 91.4325 9.4219 INE121H14BC8 ILFS FIN SERV 364D 3-Dec-13 91.4574 9.3920 1 30 91.4574 9.3920 INE975F14975 KOTAK MAH 364D 3-Dec-13 91.1755 9.7319 1 30 91.1755 9.7319 INE514E14EJ0 EXIM 365D 4-Dec-13 91.9875 8.7344 3 135 91.9996 8.7200 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com