Dec 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE013A14HK2 RELIANCE CAP 364D 7-Dec-12 99.9766 8.5430 1 35 99.9766 8.5430 INE916D14OB5 KOTAK MAH PRIME 8D 11-Dec-12 99.8871 8.2510 1 30 99.8871 8.2510 INE957I14357 STERLITE ENERGY 91D 12-Dec-12 99.8646 8.2480 1 50 99.8646 8.2480 INE242A14DG4 IOC 83D 20-Dec-12 99.6888 8.1388 1 100 99.6888 8.1388 INE688I14622 FUTURE CAP HOLDINGS364D 20-Dec-12 99.6236 9.8504 2 25 99.6236 9.8504 INE957I14365 STERLITE ENERGY 84D 21-Dec-12 99.6580 8.3506 2 100 99.6580 8.3506 INE114A14352 SAIL 365D 21-Dec-12 99.6662 8.1497 1 25 99.6662 8.1497 INE242A14DL4 IOC 60D 21-Dec-12 99.6662 8.1497 1 25 99.6662 8.1497 INE306N14522 TATA CAP FIN SERV 47D 24-Dec-12 99.5743 8.6692 1 50 99.5743 8.6692 INE242A14DE9 IOC 89D 24-Dec-12 99.5972 8.2009 1 25 99.5972 8.2009 INE242A14DI0 IOC 72D 26-Dec-12 99.5551 8.1557 1 50 99.5551 8.1557 INE468M14258 SHRIRAM EQUIPMENT 70D 26-Dec-12 99.5517 8.6509 1 35 99.5517 8.6509 INE860H14JA8 ADITYA BIRLA FIN 49D 26-Dec-12 99.5250 8.7101 1 25 99.5250 8.7101 INE804I14DJ8 ECL FIN 22D 27-Dec-12 99.5134 8.4983 2 145 99.5133 8.5007 INE468M14266 SHRIRAM EQUIPMENT 56D 28-Dec-12 99.4855 8.5802 1 0.5 99.4855 8.5802 INE532F14JI0 EDELWEISS FIN SERV 26D 31-Dec-12 99.4213 8.4982 3 220 99.4213 8.4982 INE532F14JI0 EDELWEISS FIN SERV 26D 31-Dec-12 99.4458 8.4754 1 100 99.4458 8.4754 INE242A14DO8 IOC 60D 1-Jan-13 99.4280 8.3992 1 35 99.4280 8.3992 INE242A14DO8 IOC 60D 1-Jan-13 99.4070 8.3745 1 25 99.4070 8.3745 INE001A14HG5 HDFC 83D 3-Jan-13 99.3446 8.6000 1 25 99.3446 8.6000 INE001A14HJ9 HDFC 60D 8-Jan-13 99.2427 8.4401 2 100 99.2427 8.4401 INE532F14JA7 EDELWEISS FIN SERV 60D 18-Jan-13 98.9451 9.0499 2 10 98.9451 9.0499 INE860H14IZ7 ADITYA BIRLA FIN 83D 28-Jan-13 98.7482 8.7302 1 25 98.7482 8.7302 INE958G14IY4 RELIGARE FINVEST 59D 31-Jan-13 98.3932 10.6439 1 25 98.3932 10.6439 INE013A14JU7 RELIANCE CAP 91D 1-Feb-13 98.5685 9.2997 2 50 98.5685 9.2997 INE055A14688 CENTURY TEXTILES 60D 1-Feb-13 98.6226 8.9434 1 25 98.6226 8.9434 INE860H14JE0 ADITYA BIRLA FIN 84D 4-Feb-13 98.5820 8.7502 1 25 98.5820 8.7502 INE001A14HK7 HDFC 90D 14-Feb-13 98.3255 8.8800 1 25 98.3255 8.8800 INE514E14EI2 EXIM 91D 18-Feb-13 98.3108 8.4750 1 50 98.3108 8.4750 INE001A14HP6 HDFC 90D 28-Feb-13 98.0194 8.7801 1 25 98.0194 8.7801 INE134E14501 PFC 273D 28-Jun-13 95.2970 8.8300 1 25 95.2970 8.8300 INE020B14144 REC 365D 26-Nov-13 92.1364 8.7999 1 0.05 92.1364 8.7999 INE001A14HR2 HDFC 364D 4-Dec-13 91.7009 9.1000 1 25 91.7009 9.1000 =============================================================================================== *: Crores