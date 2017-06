Dec 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14DA7 IOC 90D 10-Dec-12 99.9323 8.2424 1 50 99.9323 8.2424 INE705L14107 VODAFONE ESSAR 13-Dec-12 99.9326 8.2059 1 25 99.9326 8.2059 INE976I14HE6 TATA CAP 21D 17-Dec-12 99.7663 8.5500 1 10 99.7663 8.5500 INE301A14793 RAYMOND 158D 18-Dec-12 99.7365 8.7665 1 25 99.7365 8.7665 INE597H14783 TGS INVST 38D 20-Dec-12 99.6946 8.6010 1 35 99.6946 8.6010 INE472A14AL3 BLUE STAR 90D 20-Dec-12 99.6919 8.6772 1 25 99.6919 8.6772 INE977J14585 TRAPTI TRADING 35D 20-Dec-12 99.7690 8.4510 1 5 99.7690 8.4510 INE331A14360 MADRAS CEMENTS 31D 24-Dec-12 99.6080 8.4496 1 10 99.6080 8.4496 INE523H14IY4 JM FIN PRODUCTS 56D 24-Dec-12 99.6750 8.5008 1 10 99.6750 8.5008 INE012I14BB9 JM FIN SERV PVT. 60D 24-Dec-12 99.6750 8.5008 1 5 99.6750 8.5008 INE242A14DI0 IOC 72D 26-Dec-12 99.6440 8.1503 1 200 99.6440 8.1503 INE242A14DF6 IOC 90D 27-Dec-12 99.5543 8.1709 6 395 99.5549 8.1594 INE804I14DJ8 ECL FIN 22D 27-Dec-12 99.4797 9.5451 1 100 99.4797 9.5451 INE738C14073 BHARAT ALUMINIUM CO 91D 27-Dec-12 99.5473 8.2993 1 25 99.5473 8.2993 INE523H14FV6 JM FIN PRODUCTS 364D 28-Dec-12 99.4735 9.1995 1 75 99.4735 9.1995 INE691I14840 L T INFRAST FIN 25D 28-Dec-12 99.5133 8.5007 1 50 99.5133 8.5007 INE242A14DN0 IOC 58D 28-Dec-12 99.5948 8.2500 1 25 99.5948 8.2500 INE532F14JI0 EDELWEISS FIN SERV 26D 31-Dec-12 99.4442 8.5000 1 60 99.4442 8.5000 INE749A14AF6 JINDAL STEEL POWER 184D 16-Jan-13 98.9938 9.2749 1 50 98.9938 9.2749 INE242A14DX9 IOC 60D 28-Jan-13 98.8783 8.4503 1 200 98.8783 8.4503 INE242A14DY7 IOC 60D 4-Feb-13 98.6539 8.4410 10 825 98.6557 8.4298 INE242A14DY7 IOC 60D 4-Feb-13 98.7291 8.3902 1 25 98.7291 8.3902 INE806C14375 TIL 90D 5-Feb-13 98.3509 10.2002 1 5 98.3509 10.2002 INE705L14149 VODAFONE (I) 365D 20-Feb-13 98.2239 8.8000 2 50 98.2239 8.8000 INE094A14AP6 HPCL 84D 28-Feb-13 98.0972 8.5300 4 75 98.0972 8.5300 INE103A14058 MANGALORE REFINERY 88D 1-Mar-13 98.1272 8.6000 1 25 98.1272 8.6000 INE114A14717 SAIL 119D 26-Mar-13 97.5910 8.4999 1 50 97.5910 8.4999 INE114A14741 SAIL 122D 29-Mar-13 97.5466 8.4221 1 100 97.5466 8.4221 INE155A14BZ2 TATA MOTORS 176D 31-May-13 95.8634 9.0001 1 200 95.8634 9.0001 INE523E14IC7 L T FIN 181D 5-Jun-13 95.6058 9.3200 1 25 95.6058 9.3200 INE306N14605 TATA CAP FIN SERV 364D 5-Dec-13 91.5757 9.2500 1 76.4 91.5757 9.2500 INE196A14383 MARICO 364D 5-Dec-13 91.8769 8.8900 1 45 91.8769 8.8900 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com