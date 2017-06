Dec 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE564G14868 FIRST BLUE HOME FIN 90D 12-Dec-12 99.9720 10.2229 1 25 99.9720 10.2229 INE881J14AU7 SREI EQUIPMENT FIN 182D 12-Dec-12 99.9750 9.1273 1 15 99.9750 9.1273 INE705L14107 VODAFONE ESSAR 13-Dec-12 99.9548 8.2527 2 215 99.9548 8.2527 INE916D14OD1 KOTAK MAH PRIME 7D 13-Dec-12 99.9548 8.2527 2 150 99.9548 8.2527 INE242A14DB5 IOC 90D 13-Dec-12 99.9554 8.1431 1 25 99.9554 8.1431 INE587B14KH3 GE CAP SERV INDIA 183D 13-Dec-12 99.9516 8.8373 1 10 99.9516 8.8373 INE976I14HD8 TATA CAP 37D 14-Dec-12 99.9309 8.4130 1 60 99.9309 8.4130 INE175K14824 MORGAN STANLEY 364D 14-Dec-12 99.9252 9.1075 1 10 99.9252 9.1075 INE404K14315 SHAPOORJI PALLONJI 91D 18-Dec-12 99.8392 8.3981 2 65 99.8392 8.3981 INE523H14FR4 JM FIN PRODUCTS 365D 18-Dec-12 99.8424 9.6000 1 25 99.8424 9.6000 INE094A14AE0 HPCL 90D 20-Dec-12 99.7970 8.2495 1 160 99.7970 8.2495 INE043D14ER5 IDFC LTD 167D 20-Dec-12 99.7958 8.2984 1 150 99.7958 8.2984 INE242A14DG4 IOC 83D 20-Dec-12 99.7978 8.2170 3 150 99.7970 8.2495 INE530L14158 EDELWEISS HOUSING FIN22D27-Dec-12 99.6288 8.4996 1 100 99.6288 8.4996 INE531F14968 EDELWEISS SECURITIES22D 27-Dec-12 99.6288 8.4996 2 100 99.6288 8.4996 INE804I14DJ8 ECL FIN 22D 27-Dec-12 99.6288 8.4996 2 90 99.6288 8.4996 INE860H14IY0 ADITYA BIRLA FIN 57D 28-Dec-12 99.6013 8.5946 1 50 99.6013 8.5946 INE486A14594 CESC 79D 28-Dec-12 99.6098 8.4106 1 25 99.6098 8.4106 INE532F14IZ6 EDELWEISS FIN SERV 58D 28-Dec-12 99.6057 8.4994 1 10 99.6057 8.4994 INE523E14HR7 L T FIN 53D 28-Dec-12 99.6331 8.4007 1 5 99.6331 8.4007 INE532F14JI0 EDELWEISS FIN SERV 26D 31-Dec-12 99.5365 8.4983 1 10 99.5365 8.4983 INE007N14096 FEDBK FIN SERV 38D 31-Dec-12 99.4872 9.4068 1 5 99.4872 9.4068 INE556F14692 SIDBI 4-Jan-13 99.4579 8.6498 1 25 99.4579 8.6498 INE975F14785 KOTAK MAH 183D 11-Jan-13 99.2006 9.4881 1 15 99.2006 9.4881 INE532F14JA7 EDELWEISS FIN SERV 60D 18-Jan-13 99.0661 9.2996 1 25 99.0661 9.2996 INE804I14DG4 ECL FIN 60D 22-Jan-13 98.9661 9.3004 1 5 98.9661 9.3004 INE738C14099 BHARAT ALUMINIUM 52D 31-Jan-13 98.7854 8.7996 1 50 98.7854 8.7996 INE523H14IQ0 JM FIN PRODUCTS 163D 31-Jan-13 98.6990 9.4338 1 15 98.6990 9.4338 INE202B14585 DEWAN HOUSING FIN 59D 1-Feb-13 98.7501 8.8844 1 25 98.7501 8.8844 INE196A14375 MARICO 91D 6-Feb-13 98.6292 8.8999 1 50 98.6292 8.8999 INE866I14EJ5 INDIA INFOLINE FIN 60D 8-Feb-13 98.2379 11.0967 1 10 98.2379 11.0967 INE804I14CH4 ECL FIN 364D 14-Jun-13 94.8329 10.7500 1 10 94.8329 10.7500 INE532F14HS3 EDELWEISS FIN SERV 364D 14-Jun-13 94.8329 10.7500 1 10 94.8329 10.7500 INE134E14501 PFC 273D 28-Jun-13 95.2731 9.1001 1 50 95.2731 9.1001 INE205A14143 SESA GOA 365D 22-Nov-13 91.8983 9.3001 1 50 91.8983 9.3001 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com