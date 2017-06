Dec 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE029A14568 BPCL 76D 20-Dec-12 99.9765 8.5847 3 175 99.9764 8.6160 INE242A14DG4 IOC 83D 20-Dec-12 99.9764 8.6160 4 145 99.9764 8.6160 INE114A14576 SAIL 84D 20-Dec-12 99.9767 8.5065 2 100 99.9767 8.5065 INE094A14AE0 HPCL 90D 20-Dec-12 99.9767 8.5065 2 75 99.9767 8.5065 INE242A14DL4 IOC 60D 21-Dec-12 99.9527 8.6282 6 675 99.9524 8.6911 INE114A14352 SAIL 365D 21-Dec-12 99.9529 8.5998 3 330 99.9529 8.5998 INE774D14DE5 MAH MAH FIN SERV 59D 21-Dec-12 99.9518 8.8007 2 100 99.9518 8.8007 INE756I14155 HDB FIN SERV 115D 21-Dec-12 99.9507 9.0017 1 50 99.9507 9.0017 INE557F14BA1 NATIONAL HOUSING BK 36D 27-Dec-12 99.8140 8.5021 4 175 99.8140 8.5021 INE530L14158 EDELWEISS HOUSING FIN22D27-Dec-12 99.8140 8.5021 1 60 99.8140 8.5021 INE540L14140 ALKEM LABORATORIES 91D 27-Dec-12 99.8108 8.6486 1 6 99.8108 8.6486 INE557F14AZ0 NATIONAL HOUSING BK56D 28-Dec-12 99.7908 8.5020 1 250 99.7908 8.5020 INE486A14594 CESC 79D 28-Dec-12 99.7909 8.4979 1 0.35 99.7909 8.4979 INE532F14JI0 EDELWEISS FIN SERV 26D 31-Dec-12 99.7217 8.4886 1 100 99.7217 8.4886 INE242A14DO8 IOC 60D 1-Jan-13 99.6911 8.6998 1 20 99.6911 8.6998 INE523H14FZ7 JM FIN PRODUCTS 364D 14-Jan-13 99.3941 8.9001 1 5 99.3941 8.9001 INE001A14HL5 HDFC 60D 22-Jan-13 99.1879 8.7895 1 25 99.1879 8.7895 INE001A14HL5 HDFC 60D 22-Jan-13 99.1884 9.0502 1 25 99.1884 9.0502 INE242A14DY7 IOC 60D 4-Feb-13 98.9281 8.4145 1 0.75 98.9281 8.4145 INE871D14EK4 IL & FS 90D 13-Feb-13 98.6680 8.9590 1 25 98.6680 8.9590 INE511C14HB0 MAGMA FINCORP 63D 15-Feb-13 98.5283 9.3999 2 25 98.5283 9.3999 INE306N14431 TATA CAP FIN SERV 181D 6-Mar-13 98.1164 9.1002 1 25 98.1164 9.1002 INE310I14508 ERICSSON (I) PRIVATE 88D 8-Mar-13 97.9795 9.6499 1 5 97.9795 9.6499 INE001A14HT8 HDFC 90D 13-Mar-13 97.9828 8.9456 5 275 97.9818 8.9502 INE976I14HG1 TATA CAP 90D 13-Mar-13 97.9487 9.1001 1 25 97.9487 9.1001 INE438A14HC8 APOLLO TYRES 90D 18-Mar-13 97.8643 8.9499 2 50 97.8643 8.9499 INE532F14HS3 EDELWEISS FIN SERV 364D 14-Jun-13 95.0448 10.7511 1 10 95.0448 10.7511 INE296A14EE3 BAJAJ FIN 364D 30-Aug-13 93.8646 9.4300 1 15 93.8646 9.4300 INE296A14EE3 BAJAJ FIN 364D 30-Aug-13 93.8419 9.4299 1 10 93.8419 9.4299 INE205A14143 SESA GOA 365D 22-Nov-13 92.0708 9.3000 1 20 92.0708 9.3000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com