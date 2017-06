Jan 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14HI1 HDFC 60D 4-Jan-13 99.9777 8.1413 2 300 99.9777 8.1413 INE242A14DP5 IOC 60D 4-Jan-13 99.9779 8.0683 1 175 99.9779 8.0683 INE523H14JA2 JM FIN PRODUCTS 60D 4-Jan-13 99.9767 8.5065 1 50 99.9767 8.5065 INE242A14DR1 IOC 60D 8-Jan-13 99.8894 8.0827 2 100 99.8894 8.0827 INE001A14HJ9 HDFC 60D 8-Jan-13 99.8871 8.2510 1 25 99.8871 8.2510 INE242A14BH6 INDIAN OIL CORPORATION 10-Jan-13 99.8449 8.1011 3 135 99.8451 8.0895 INE705L14115 VODAFONE ESSAR 11-Jan-13 99.8392 8.3981 1 15 99.8392 8.3981 INE126A14661 E.I.D. PARRY (INDIA) 20D22-Jan-13 99.5698 8.3001 2 10 99.5698 8.3001 INE511C14GS6 MAGMA FINCORP 59D 25-Jan-13 99.4903 8.4997 5 150 99.4903 8.4997 INE514E14EL6 EXIM 60D 1-Feb-13 99.3496 8.2397 2 100 99.3496 8.2397 INE523E14HZ0 L T FIN 59D 1-Feb-13 99.3292 8.4998 3 55 99.3292 8.4998 INE242A14DY7 IOC 60D 4-Feb-13 99.2802 8.2697 2 25 99.2802 8.2697 INE531F14984 EDELWEISS SECURITIES 44D14-Feb-13 99.0318 8.4964 1 30 99.0318 8.4964 INE242A14EB3 IOC 58D 15-Feb-13 99.0305 8.3100 3 100 99.0305 8.3100 INE532F14JS9 EDELWEISS FIN SERV 45D 15-Feb-13 99.0090 8.4962 3 55 99.0090 8.4962 INE155A14BX7 TATA MOTORS 90D 25-Feb-13 98.8314 8.2997 1 5 98.8314 8.2997 INE860H14JK7 ADITYA BIRLA FIN 89D 26-Feb-13 98.6743 9.0811 1 100 98.6743 9.0811 INE530L14141 EDELWEISS HOUSING FIN91D 6-Mar-13 98.4943 8.9997 2 50 98.4943 8.9997 INE001A14GT0 HDFC 216D 12-Mar-13 98.4574 8.4099 1 50 98.4574 8.4099 INE001A14HT8 HDFC 90D 13-Mar-13 98.4424 8.3698 2 100 98.4424 8.3698 INE691I14865 L T INFRAST FIN 89D 25-Mar-13 97.9603 9.4999 1 5 97.9603 9.4999 INE668F14026 JYOTHY LAB 345D 28-Mar-13 98.0448 8.6652 1 25 98.0448 8.6652 INE013A14IF0 RELIANCE CAP 28-Mar-13 97.8517 9.5398 1 10 97.8517 9.5398 INE564G14751 FIRST BLUE HOME FIN 364D29-Mar-13 97.8857 9.2752 1 0.1 97.8857 9.2752 INE660A14IJ0 SUNDARAM FIN 91D 3-Apr-13 97.8762 8.8001 1 25 97.8762 8.8001 INE175K14AJ5 MORGAN STANLEY 363D 15-Apr-13 97.3443 9.7625 1 0.1 97.3443 9.7625 INE020E14890 STCI FIN 364D 29-Apr-13 97.0356 9.6126 1 0.1 97.0356 9.6126 INE175K14AT4 MORGAN STANLEY 360D 31-May-13 96.4226 9.1500 2 25 96.4226 9.1500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com