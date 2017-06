Jan 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14DX9 IOC 60D 28-Jan-13 99.8654 8.1992 2 40 99.8654 8.1992 INE081A14114 TATA STEEL 60D 29-Jan-13 99.8420 8.2516 1 150 99.8420 8.2516 INE094A14AM3 HPCL 60D 29-Jan-13 99.8430 8.1993 1 125 99.8430 8.1993 INE514E14EL6 EXIM 60D 1-Feb-13 99.7772 8.1504 2 100 99.7772 8.1504 INE242A14DY7 IOC 60D 4-Feb-13 99.7088 8.1999 3 400 99.7088 8.1999 INE866I14EJ5 INDIA INFOLINE FIN 60D 8-Feb-13 99.4923 10.9562 1 10 99.4923 10.9562 INE242A14DT7 IOC 90D 13-Feb-13 99.5112 8.1495 1 25 99.5112 8.1495 INE532F14JS9 EDELWEISS FIN SERV 45D 15-Feb-13 99.4450 8.4874 3 280 99.4442 8.5000 INE404K14331 SHAPOORJI PALLONJI 67D 22-Feb-13 99.2643 8.7265 1 10 99.2643 8.7265 INE691I14790 L T INFRAST FIN 152D 26-Feb-13 99.2057 8.3500 1 25 99.2057 8.3500 INE404K14265 SHAPOORJI PALLONJI 281D28-Feb-13 99.1231 8.7270 1 25 99.1231 8.7270 INE532F14IM4 EDELWEISS FIN SERV 179D 8-Mar-13 98.9327 8.7504 2 50 98.9327 8.7504 INE514E14EM4 EXIM 90D 11-Mar-13 98.9460 8.1002 2 50 98.9460 8.1002 INE242A14EI8 IOC 60D 19-Mar-13 98.7677 8.1322 2 150 98.7677 8.1322 INE660A14GO4 SUNDARAM FIN 260D 20-Mar-13 98.7265 8.2601 1 25 98.7265 8.2601 INE721A14651 SHRIRAM TRANSPORT 219D 21-Mar-13 98.6708 8.4777 3 75 98.6905 8.3502 INE660A14GQ9 SUNDARAM FIN 265D 25-Mar-13 98.6097 8.3002 1 25 98.6097 8.3002 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 94.8111 8.8000 1 25 94.8111 8.8000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com