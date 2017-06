Jan 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE094A14AI1 HPCL 70D 30-Jan-13 99.9777 8.1413 1 75 99.9777 8.1413 INE043D14FM3 IDFC 55D 31-Jan-13 99.9558 8.0701 1 100 99.9558 8.0701 INE523H14IQ0 JM FIN PRODUCTS 163D 31-Jan-13 99.9490 9.3122 1 15 99.9490 9.3122 INE957I14381 STERLITE ENERGY 71D 31-Jan-13 99.9540 8.3989 1 5 99.9540 8.3989 INE511C14GV0 MAGMA FINCORP 61D 4-Feb-13 99.8654 8.1992 1 20 99.8654 8.1992 INE756I14205 HDB FIN SERV 68D 6-Feb-13 99.8228 8.0991 1 25 99.8228 8.0991 INE404K14307 SHAPOORJI PALLONJI 164D 7-Feb-13 99.7727 9.2393 1 5 99.7727 9.2393 INE804I14DO8 ECL FIN 44D 14-Feb-13 99.6291 8.4916 2 200 99.6288 8.4996 INE531F14984 EDELWEISS SECURITIES 44D14-Feb-13 99.6526 8.4829 1 100 99.6526 8.4829 INE804I14DO8 ECL FIN 44D 14-Feb-13 99.6532 8.4682 1 75 99.6532 8.4682 INE531F14984 EDELWEISS SECURITIES 44D14-Feb-13 99.6291 8.4919 2 75 99.6288 8.4996 INE532F14JS9 EDELWEISS FIN SERV 45D 15-Feb-13 99.6300 8.4723 4 520 99.6290 8.4950 INE532F14JS9 EDELWEISS FIN SERV 45D 15-Feb-13 99.6059 8.4944 4 130 99.6057 8.4994 INE332A14392 THOMAS COOK (I) 195D 20-Feb-13 99.4193 9.6906 1 10 99.4193 9.6906 INE957I14407 STERLITE ENERGY 81D 22-Feb-13 99.4702 8.1003 1 100 99.4702 8.1003 INE296A14EM6 BAJAJ FIN 92D 22-Feb-13 99.4670 8.1495 1 50 99.4670 8.1495 INE033L14583 TATA CAP HOUSING FIN91D 25-Feb-13 99.4007 8.1505 1 50 99.4007 8.1505 INE514E14DI4 EXIM 60D 26-Feb-13 99.3938 7.9504 1 25 99.3938 7.9504 INE001A14HC4 HDFC 180D 4-Mar-13 99.2801 8.0203 1 25 99.2801 8.0203 INE705L14180 VODAFONE INDIA 363D 13-Mar-13 99.0663 8.0003 2 350 99.0663 8.0003 INE037E14209 TATA TELESERV 253D 13-Mar-13 98.9927 8.6373 1 5 98.9927 8.6373 INE774D14DQ9 MAH MAH FIN SERV 82D 25-Mar-13 98.7795 8.1998 2 50 98.7795 8.1998 INE085A14099 CHAMBAL FERTILISERS 83D 28-Mar-13 98.6533 8.5906 1 25 98.6533 8.5906 INE121A14FP6 CHOLAMANDALAM 11-Apr-13 98.2419 9.1999 1 25 98.2419 9.1999 INE705L14289 VODAFONE INDIA 182D 6-Jun-13 96.9472 9.0501 1 155 96.9472 9.0501 INE705L14297 VODAFONE INDIA 182D 12-Jun-13 96.8076 9.0500 1 45 96.8076 9.0500 INE001A14HW2 HDFC 157D 14-Jun-13 96.8025 8.8651 7 400 96.7903 8.8999 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com