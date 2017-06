Jan 31 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14415 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 1-Feb-13 99.9781 7.9953 1 50 99.9781 7.9953 INE532F14JR1 EDELWEISS FIN SERV 38D 4-Feb-13 99.9281 8.7541 1 300 99.9281 8.7541 INE242A14DY7 IOC 60D 4-Feb-13 99.9124 7.9982 5 200 99.9127 7.9731 INE851M14313 VOLKSWAGEN FIN 60D 4-Feb-13 99.9094 8.2748 2 100 99.9097 8.2473 INE043D14FK7 IDFC 59D 4-Feb-13 99.9124 8.0005 1 50 99.9124 8.0005 INE958G14IZ1 RELIGARE FINVEST 61D 4-Feb-13 99.9200 9.7411 1 50 99.9200 9.7411 INE958G14IZ1 RELIGARE FINVEST 61D 4-Feb-13 99.8934 9.7376 1 25 99.8934 9.7376 INE912E14DM2 SBI GLOBAL FACTORS 63D 4-Feb-13 99.9102 8.2016 1 25 99.9102 8.2016 INE242A14DY7 IOC 60D 4-Feb-13 99.9347 7.9500 1 25 99.9347 7.9500 INE242A14EA5 IOC 60D 5-Feb-13 99.9124 8.0005 2 25 99.9124 8.0005 INE001A14GU8 HDFC 179D 8-Feb-13 99.8239 8.0487 1 195 99.8239 8.0487 INE514E14DJ2 EXIM 345D 8-Feb-13 99.8239 8.0487 2 20 99.8239 8.0487 INE532F14JT7 EDELWEISS FIN SERV 42D 13-Feb-13 99.7083 8.8985 1 50 99.7083 8.8985 INE242A14DT7 IOC 90D 13-Feb-13 99.7377 7.9993 1 25 99.7377 7.9993 INE531F14984 EDELWEISS SECURITIES 44D14-Feb-13 99.6846 8.2489 2 300 99.6846 8.2489 INE804I14DO8 ECL FIN 44D 14-Feb-13 99.6846 8.2489 1 50 99.6846 8.2489 INE667F14655 SUNDARAM BNP 150D 14-Feb-13 99.6750 8.5008 1 25 99.6750 8.5008 INE532F14JS9 EDELWEISS FIN SERV 45D 15-Feb-13 99.6810 8.3438 4 685 99.6741 8.5245 INE532F14JS9 EDELWEISS FIN SERV 45D 15-Feb-13 99.6622 8.2477 4 535 99.6622 8.2477 INE511C14HB0 MAGMA FINCORP 63D 15-Feb-13 99.6846 8.2489 1 5 99.6846 8.2489 INE514E14EI2 EXIM 91D 18-Feb-13 99.6095 7.9495 2 100 99.6095 7.9495 INE532F14JB5 EDELWEISS FIN SERV 91D 18-Feb-13 99.5872 8.8998 1 100 99.5872 8.8998 INE242A14EC1 IOC 60D 18-Feb-13 99.5948 8.2500 1 75 99.5948 8.2500 INE001A14GX2 HDFC 179D 18-Feb-13 99.6195 8.2008 1 50 99.6195 8.2008 INE140A14290 PIRAMAL ENTERPRISES124D 18-Feb-13 99.5826 8.4994 1 50 99.5826 8.4994 INE532F14JB5 EDELWEISS FIN SERV 91D 18-Feb-13 99.5899 8.3502 1 25 99.5899 8.3502 INE001A14GX2 HDFC 179D 18-Feb-13 99.6046 8.0497 1 25 99.6046 8.0497 INE121A14GR0 CHOLAMANDALAM 180D 18-Feb-13 99.5826 8.4994 1 25 99.5826 8.4994 INE532F14JU5 EDELWEISS FIN SERV 48D 20-Feb-13 99.5388 8.9009 1 50 99.5388 8.9009 INE860H14JR2 ADITYA BIRLA FIN 65D 20-Feb-13 99.5527 8.1999 1 50 99.5527 8.1999 INE957I14407 STERLITE ENERGY 81D 22-Feb-13 99.5142 8.0992 1 200 99.5142 8.0992 INE001A14HM3 HDFC 91D 25-Feb-13 99.4653 8.1751 2 60 99.4637 8.2002 INE514E14DI4 EXIM 60D 26-Feb-13 99.4369 7.9498 1 25 99.4369 7.9498 INE774D14DL0 MAH MAH FIN SERV 86D 27-Feb-13 99.4263 8.1003 1 25 99.4263 8.1003 INE667F14770 SUNDARAM BNP 57D 28-Feb-13 99.3370 8.7004 1 50 99.3370 8.7004 INE871D14EO6 INFRAST LEASING AND 84D 28-Feb-13 99.4007 8.1505 1 50 99.4007 8.1505 INE909H14CL5 TATA MOTORS FIN 56D 28-Feb-13 99.4007 8.1505 1 25 99.4007 8.1505 INE296A14ES3 BAJAJ FIN 55D 28-Feb-13 99.4044 8.0999 1 25 99.4044 8.0999 INE306N14662 TATA CAP FIN SERV 52D 28-Feb-13 99.3787 8.1497 1 15 99.3787 8.1497 INE523E14II4 L T FIN 55D 28-Feb-13 99.3971 8.1998 1 10 99.3971 8.1998 INE894F14HJ6 INDIABULLS FIN SERV 59D 2-Mar-13 99.3174 8.6504 3 200 99.3174 8.6504 INE468M14308 SHRIRAM EQUIPMENT 61D 4-Mar-13 99.2430 8.7004 1 125 99.2430 8.7004 INE001A14HC4 HDFC 180D 4-Mar-13 99.3084 8.1997 1 100 99.3084 8.1997 INE007N14138 FEDBK FIN SERV 60D 5-Mar-13 99.1706 9.2504 1 100 99.1706 9.2504 INE860H14JQ4 ADITYA BIRLA FIN 83D 6-Mar-13 99.2374 8.2496 2 100 99.2374 8.2496 INE498L14018 L T FIN HOLDINGS 116D 8-Mar-13 99.1686 8.5001 1 50 99.1686 8.5001 INE001A14HV4 HDFC 60D 8-Mar-13 99.2293 8.0997 1 25 99.2293 8.0997 INE866I14EV0 INDIA INFOLINE FIN 59D 8-Mar-13 99.1821 8.5999 1 10 99.1821 8.5999 INE310I14508 ERICSSON (I) PRIVATE 88D 8-Mar-13 99.2026 8.1497 1 5 99.2026 8.1497 INE037E14209 TATA TELESERV 253D 13-Mar-13 99.0771 8.4999 1 25 99.0771 8.4999 INE140A14571 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 19-Mar-13 98.9173 8.5002 1 50 98.9173 8.5002 INE140A14597 PIRAMAL ENTERPRISES 79D 21-Mar-13 98.8718 8.4998 1 75 98.8718 8.4998 INE721A14651 SHRIRAM TRANSPORT 219D 21-Mar-13 98.8718 8.4998 1 25 98.8718 8.4998 INE532F14IN2 EDELWEISS FIN SERV 181D 21-Mar-13 98.8849 8.4000 1 25 98.8849 8.4000 INE982D14588 GODREJ BOYCE 109D 22-Mar-13 98.8490 8.5001 1 100 98.8490 8.5001 INE804I14DS9 ECL FIN 67D 22-Mar-13 98.9243 8.1000 1 25 98.9243 8.1000 INE532F14JZ4 EDELWEISS FIN SERV 67D 22-Mar-13 98.9243 8.1000 1 25 98.9243 8.1000 INE243A14029 SABERO ORGANICS 60D 25-Mar-13 98.6747 9.2497 1 25 98.6747 9.2497 INE660A14GQ9 SUNDARAM FIN 265D 25-Mar-13 98.8254 8.1854 2 16 98.8254 8.1854 INE242A14EG2 IOC 74D 26-Mar-13 98.8200 8.0712 1 50 98.8200 8.0712 INE468M14324 SHRIRAM EQUIPMENT 81D 26-Mar-13 98.8162 8.2503 1 25 98.8162 8.2503 INE085A14099 CHAMBAL FERTILISERS 83D 28-Mar-13 98.6753 8.7501 1 50 98.6753 8.7501 INE242A14EJ6 IOC 58D 28-Mar-13 98.7875 7.9999 1 25 98.7875 7.9999 INE468M14340 SHRIRAM EQUIPMENT 64D 28-Mar-13 98.6828 8.6999 1 10 98.6828 8.6999 INE763G14841 ICICI SECURITIES 59D 28-Mar-13 98.7471 8.2698 1 7 98.7471 8.2698 INE121A14FP6 CHOLAMANDALAM 11-Apr-13 98.2477 9.3000 1 25 98.2477 9.3000 INE134E14493 PFC 199D 15-Apr-13 98.2704 8.8000 3 50 98.2704 8.8000 INE705L14289 VODAFONE (I) 182D 6-Jun-13 96.9939 9.0499 1 25 96.9939 9.0499 INE514E14EN2 EXIM 159D 11-Jun-13 96.9383 8.8001 2 300 96.9383 8.8001 INE523H14JU0 JM FIN PRODUCTS 161D 24-Jun-13 96.2593 9.8501 1 75 96.2593 9.8501 INE975F14751 KOTAK MAH 360D 28-Jun-13 96.1444 9.8901 1 25 96.1444 9.8901 INE523H14IC0 JM FIN PRODUCTS 360D 28-Jun-13 96.1444 9.8901 1 25 96.1444 9.8901 INE134E14519 PFC 192D 15-Jul-13 96.1133 9.0001 1 75 96.1133 9.0001 INE134E14519 PFC 192D 15-Jul-13 96.1114 8.9501 1 50 96.1114 8.9501 INE001A14HD2 HDFC 364D 6-Sep-13 94.7901 9.2024 1 150 94.7901 9.2024 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 94.9567 8.8925 1 50 94.9567 8.8925 INE020B14144 REC 365D 26-Nov-13 93.1692 8.9500 2 50 93.1692 8.9500 INE705L14305 VODAFONE INDIA INE705L14305 VODAFONE INDIA 361D 20-Dec-13 92.2828 9.4499 1 200 92.2828 9.4499 INE001A14HX0 HDFC 348D 23-Dec-13 92.3193 9.3150 1 100 92.3193 9.3150 =============================================================================================== *: Crores