Feb 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14JR1 EDELWEISS FIN SERV 38D 4-Feb-13 99.9281 8.7541 1 300 99.9281 8.7541 INE242A14DY7 IOC 60D 4-Feb-13 99.9343 7.9988 2 75 99.9343 7.9988 INE140A14480 PIRAMAL ENTERPRISES 69D 4-Feb-13 99.9347 7.9500 1 50 99.9347 7.9500 INE242A14EA5 IOC 60D 5-Feb-13 99.9132 7.9274 1 30 99.9132 7.9274 INE894F14FO0 INDIABULLS FIN SERV 365D 8-Feb-13 99.8373 8.4975 1 60 99.8373 8.4975 INE866I14EJ5 INDIA INFOLINE FIN 60D 8-Feb-13 99.8420 8.2516 1 5 99.8420 8.2516 INE242A14DT7 IOC 90D 13-Feb-13 99.7387 7.9696 5 175 99.7377 7.9993 INE532F14JT7 EDELWEISS FIN SERV 42D 13-Feb-13 99.7083 8.8985 1 50 99.7083 8.8985 INE531F14984 EDELWEISS SECURITIES 44D14-Feb-13 99.7070 8.2507 1 300 99.7070 8.2507 INE804I14DO8 ECL FIN 44D 14-Feb-13 99.7070 8.2507 2 275 99.7070 8.2507 INE532F14JS9 EDELWEISS FIN SERV 45D 15-Feb-13 99.6846 8.2487 9 900 99.6847 8.2463 INE242A14EB3 IOC 58D 15-Feb-13 99.6941 7.9997 1 80 99.6941 7.9997 INE029A14592 BPCL 57D 15-Feb-13 99.6846 8.2489 1 50 99.6846 8.2489 INE007N14120 FEDBK FIN SERV 59D 15-Feb-13 99.6712 8.6006 1 25 99.6712 8.6006 INE532F14JB5 EDELWEISS FIN SERV 91D 18-Feb-13 99.5890 8.8617 2 105 99.6242 8.0991 INE242A14EC1 IOC 60D 18-Feb-13 99.6172 8.2500 1 75 99.6172 8.2500 INE094A14AR2 HPCL 63D 18-Feb-13 99.6288 7.9996 1 50 99.6288 7.9996 INE532F14JU5 EDELWEISS FIN SERV 48D 20-Feb-13 99.5388 8.9009 1 50 99.5388 8.9009 INE916D14OR1 KOTAK MAH PRIME 34D 26-Feb-13 99.5082 8.1997 1 50 99.5082 8.1997 INE094A14AV4 HPCL 64D 26-Feb-13 99.4550 8.0006 1 50 99.4550 8.0006 INE306N14662 TATA CAP FIN SERV 52D 28-Feb-13 99.4044 8.0999 2 250 99.4044 8.0999 INE404K14265 SHAPOORJI PALLONJI 281D 28-Feb-13 99.3045 9.4680 1 50 99.3045 9.4680 INE660A14IK8 SUNDARAM FIN 62D 28-Feb-13 99.3971 8.1998 1 25 99.3971 8.1998 INE894F14HJ6 INDIABULLS FIN SERV 59D 2-Mar-13 99.3225 8.5850 5 200 99.3135 8.7002 INE007N14138 FEDBK FIN SERV 60D 5-Mar-13 99.1956 9.2500 1 100 99.1956 9.2500 INE881J14CO6 SREI EQUIPMENT FIN 61D 6-Mar-13 99.2418 8.4502 1 5 99.2418 8.4502 INE242A14EE7 IOC 59D 7-Mar-13 99.3209 8.0505 1 25 99.3209 8.0505 INE564G14959 FIRST BLUE HOME FIN 59D 8-Mar-13 99.1726 8.7006 1 50 99.1726 8.7006 INE037E14209 TATA TELESERV 253D 13-Mar-13 98.9887 9.3224 1 50 98.9887 9.3224 INE069A14CO7 ADITYA BIRLA NUVO 60D 15-Mar-13 99.0783 8.0845 1 25 99.0783 8.0845 INE140A14571 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 19-Mar-13 98.9401 8.5000 1 50 98.9401 8.5000 INE140A14597 PIRAMAL ENTERPRISES 79D 21-Mar-13 98.8945 8.5000 1 75 98.8945 8.5000 INE982D14588 GODREJ BOYCE 109D 22-Mar-13 98.8718 8.5000 1 50 98.8718 8.5000 INE532F14JZ4 EDELWEISS FIN SERV 67D 22-Mar-13 98.9243 8.1000 1 25 98.9243 8.1000 INE804I14DS9 ECL FIN 67D 22-Mar-13 98.9243 8.1000 1 25 98.9243 8.1000 INE511C14HE4 MAGMA FINCORP 77D 22-Mar-13 98.9525 8.3997 1 5 98.9525 8.3997 INE001A14IB4 HDFC 60D 25-Mar-13 98.8622 8.0781 2 30 98.8648 8.0597 INE243A14029 SABERO ORGANICS 60D 25-Mar-13 98.6993 9.2500 1 25 98.6993 9.2500 INE085A14099 CHAMBAL FERTILISERS 83D28-Mar-13 98.6987 8.7500 1 50 98.6987 8.7500 INE091A14246 NIRMA 56D 28-Mar-13 98.7795 8.1998 1 50 98.7795 8.1998 INE468M14340 SHRIRAM EQUIPMENT 64D 28-Mar-13 98.7411 8.4608 2 35 98.7552 8.3651 INE001A14IC2 HDFC 56D 28-Mar-13 98.7929 8.1086 1 25 98.7929 8.1086 INE763G14841 ICICI SECURITIES 59D 28-Mar-13 98.7692 8.2698 1 3 98.7692 8.2698 INE523E14IJ2 L T FIN 85D 5-Apr-13 98.4319 9.2298 1 25 98.4319 9.2298 INE140A14266 PIRAMAL ENTERPRISES178D 12-Apr-13 98.2199 9.4502 1 50 98.2199 9.4502 INE140A14340 PIRAMAL ENTERPRISES191D 2-May-13 97.7229 9.4500 1 25 97.7229 9.4500 INE514E14EN2 EXIM 159D 11-Jun-13 96.9493 8.8350 1 25 96.9493 8.8350 INE001A14HW2 HDFC 157D 14-Jun-13 96.7394 9.2499 2 250 96.7394 9.2499 INE523H14JU0 JM FIN PRODUCTS 161D 24-Jun-13 96.2843 9.8500 1 75 96.2843 9.8500 INE523H14IC0 JM FIN PRODUCTS 360D 28-Jun-13 96.1695 9.8900 1 25 96.1695 9.8900 INE975F14751 KOTAK MAH 360D 28-Jun-13 96.1695 9.8900 1 25 96.1695 9.8900 INE140A14548 PIRAMAL ENTERPRISES284D 17-Sep-13 94.4128 9.6001 1 5 94.4128 9.6001 INE705L14305 VODAFONE INDIA 361D 20-Dec-13 92.3710 9.4501 2 100 92.3710 9.4501 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com