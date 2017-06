Feb 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14GU8 HDFC 179D 8-Feb-13 99.9786 7.8127 2 100 99.9786 7.8127 INE514E14DJ2 EXIM 345D 8-Feb-13 99.9782 7.9587 1 75 99.9782 7.9587 INE523H14JN5 JM FIN PRODUCTS 57D 8-Feb-13 99.9764 8.6160 1 50 99.9764 8.6160 INE094A14AQ4 HPCL 60D 12-Feb-13 99.8905 8.0023 3 300 99.8905 8.0023 INE043D14DO4 INFRAST DEVELOPMENT FIN 13-Feb-13 99.8646 8.2480 1 50 99.8646 8.2480 INE242A14DT7 IOC 90D 13-Feb-13 99.8695 7.9491 1 25 99.8695 7.9491 INE531F14984 EDELWEISS SECURITIES 44D14-Feb-13 99.8420 8.2516 2 150 99.8420 8.2516 INE531F14984 EDELWEISS SECURITIES 44D14-Feb-13 99.8646 8.2480 2 150 99.8646 8.2480 INE804I14DO8 ECL FIN 44D 14-Feb-13 99.8422 8.2400 2 135 99.8420 8.2516 INE804I14DO8 ECL FIN 44D 14-Feb-13 99.8646 8.2480 1 35 99.8646 8.2480 INE029A14592 BPCL 57D 15-Feb-13 99.8239 8.0487 7 300 99.8239 8.0487 INE532F14JS9 EDELWEISS FIN SERV 45D 15-Feb-13 99.8423 8.2381 3 195 99.8424 8.2307 INE532F14JS9 EDELWEISS FIN SERV 45D 15-Feb-13 99.8197 8.2424 3 175 99.8195 8.2502 INE001A14HU6 HDFC 60D 15-Feb-13 99.8228 8.0991 1 50 99.8228 8.0991 INE514E14EI2 EXIM 91D 18-Feb-13 99.7595 7.9995 2 150 99.7595 7.9995 INE242A14EC1 IOC 60D 18-Feb-13 99.7595 7.9995 6 125 99.7595 7.9995 INE242A14BN4 INDIAN OIL CORPORATION 22-Feb-13 99.6668 8.1352 3 76 99.6562 8.3947 INE532F14JO8 EDELWEISS FIN SERV 58D 22-Feb-13 99.6731 8.5507 1 5 99.6731 8.5507 INE804I14DQ3 ECL FIN 52D 25-Feb-13 99.6034 8.5491 1 5 99.6034 8.5491 INE523E14II4 L T FIN 55D 28-Feb-13 99.5311 8.1883 1 10 99.5311 8.1883 INE749A14AV3 JINDAL STEEL POWER 60D 4-Mar-13 99.4347 8.3003 1 25 99.4347 8.3003 INE530L14141 EDELWEISS HOUSING 91D 6-Mar-13 99.3440 8.9267 1 40 99.3440 8.9267 INE071G14393 ICICI HOME FIN 361D 15-Mar-13 99.1905 8.2744 1 35 99.1905 8.2744 INE242A14EK4 IOC 49D 25-Mar-13 98.9895 8.0999 2 125 98.9895 8.0999 INE242A14EG2 IOC 74D 26-Mar-13 98.9779 8.0196 4 205 98.9678 8.0996 INE511C14GY4 MAGMA FINCORP 111D 28-Mar-13 98.9074 8.4001 1 20 98.9074 8.4001 INE242A14EJ6 IOC 58D 28-Mar-13 98.8856 8.3947 1 10 98.8856 8.3947 INE114A14741 STAIL 122D 29-Mar-13 98.9177 7.9872 1 50 98.9177 7.9872 INE721A14685 SHRIRAM TRANSPORT 303D 20-Jun-13 96.7680 9.4502 1 75 96.7680 9.4502 INE261F14418 NABARD 364D 3-Jul-13 96.4134 9.3001 1 20 96.4134 9.3001 INE721A14644 SHRIRAM TRANSPORT 364D 13-Aug-13 95.4764 9.4500 1 75 95.4764 9.4500 INE721A14693 SHRIRAM TRANSPORT 364D 30-Aug-13 95.0769 9.4499 1 100 95.0769 9.4499 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com