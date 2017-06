Feb 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE094A14AS0 HPCL 65D 21-Feb-13 99.9347 7.9500 1 50 99.9347 7.9500 INE242A14BN4 INDIAN OIL CORPORATION 22-Feb-13 99.9551 8.2000 1 175 99.9551 8.2000 INE976I14GV2 TATA CAP 364D 22-Feb-13 99.9102 8.2016 1 150 99.9102 8.2016 INE242A14BN4 INDIAN OIL CORPORATION 22-Feb-13 99.9129 7.9506 4 130 99.9131 7.9365 INE121H14AL1 ILFS FIN SERV 182D 22-Feb-13 99.9102 8.2016 1 25 99.9102 8.2016 INE121A14HL1 CHOLAMANDALAM 58D 22-Feb-13 99.9108 8.1468 1 10 99.9108 8.1468 INE001A14HM3 HDFC 91D 25-Feb-13 99.8468 8.0005 3 300 99.8468 8.0005 INE140A14274 PIRAMAL ENTERPRISES131D 25-Feb-13 99.8449 8.0999 1 100 99.8449 8.0999 INE916D14MZ8 KOTAK MAH PRIME 153D 25-Feb-13 99.8411 8.2987 1 75 99.8411 8.2987 INE514E14DI4 EXIM 60D 26-Feb-13 99.8735 9.2462 1 150 99.8735 9.2462 INE774D14DL0 MAH MAH FIN SERV 86D 27-Feb-13 99.8007 8.0989 1 175 99.8007 8.0989 INE463A14BJ4 BERGER PAINTS INDIA 31D 28-Feb-13 99.7772 8.1504 1 80 99.7772 8.1504 INE531F14AB6 EDELWEISS SECURITIES 20D28-Feb-13 99.7614 8.7297 1 40 99.7614 8.7297 INE532F14KG2 EDELWEISS FIN SERV 31D 18-Mar-13 99.3715 8.2448 1 100 99.3715 8.2448 INE850D14694 GODREJ AGROVET 46D 18-Mar-13 99.4334 7.9995 1 5 99.4334 7.9995 INE532F14KD9 EDELWEISS FIN SERV 42D 20-Mar-13 99.3267 8.2479 5 475 99.3265 8.2498 INE532F14KD9 EDELWEISS FIN SERV 42D 20-Mar-13 99.3597 8.4006 1 10 99.3597 8.4006 INE114A14691 SAIL 119D 21-Mar-13 99.3153 8.1174 1 100 99.3153 8.1174 INE114A14709 SAIL 120D 22-Mar-13 99.2932 8.1193 1 150 99.2932 8.1193 INE531F14AC4 EDELWEISS SECURITIES 25-Mar-13 99.2157 8.2438 1 180 99.2157 8.2438 INE242A14EK4 IOC 49D 25-Mar-13 99.2210 8.1876 2 45 99.2210 8.1876 INE029A14626 BPCL 47D 25-Mar-13 99.2151 8.2501 1 5 99.2151 8.2501 INE094A14AF7 HPCL 173D 27-Mar-13 99.1769 8.1872 1 50 99.1769 8.1872 INE029A14618 BPCL 55D 28-Mar-13 99.1548 8.1876 3 125 99.1548 8.1876 INE020E14BC9 STCI FIN 59D 15-Apr-13 98.4976 9.9418 1 25 98.4976 9.9418 INE001A14IE8 HDFC 84D 3-May-13 98.1299 9.3999 1 25 98.1299 9.3999 INE001A14HW2 HDFC 157D 14-Jun-13 97.0693 9.5000 1 25 97.0693 9.5000 INE705L14305 VODAFONE INDIA 361D 20-Dec-13 92.5705 9.7000 1 15 92.5705 9.7000 INE001A14HX0 HDFC 348D 23-Dec-13 92.3980 9.7501 1 25 92.3980 9.7501 INE705L14339 VODAFONE INDIA 364D 11-Feb-14 91.3791 9.7000 1 150 91.3791 9.7000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com