Feb 21 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14DI4 EXIM 60D 26-Feb-13 99.8885 8.1486 1 150 99.8885 8.1486 INE001A14HP6 HDFC 90D 28-Feb-13 99.8468 8.0005 1 300 99.8468 8.0005 INE535H14BM8 FULLERTON INDIA 365D 28-Feb-13 99.8523 8.9984 1 75 99.8523 8.9984 INE013A14KI0 RELIANCE CAP 59D 28-Feb-13 99.8373 8.4975 1 40 99.8373 8.4975 INE242A14EH0 IOC 59D 14-Mar-13 99.5373 8.0796 1 25 99.5373 8.0796 INE532F14KG2 EDELWEISS FIN SERV 31D 18-Mar-13 99.4386 8.2434 3 175 99.4381 8.2501 INE532F14KG2 EDELWEISS FIN SERV 31D 18-Mar-13 99.4607 8.2463 1 10 99.4607 8.2463 INE242A14EG2 IOC 74D 26-Mar-13 99.3122 7.8996 1 5 99.3122 7.8996 INE261F14392 NABARD 363D 30-Apr-13 98.2339 9.6502 2 140 98.2339 9.6502 INE001A14IE8 HDFC 84D 3-May-13 98.2043 9.4002 1 25 98.2043 9.4002 INE261F14418 NABARD 364D 3-Jul-13 96.6278 9.6501 1 50 96.6278 9.6501 INE514E14DV7 EXIM 365D 5-Jul-13 96.5956 9.6000 2 25 96.5956 9.6000 INE514E14DV7 EXIM 365D 5-Jul-13 96.6201 9.6001 1 25 96.6201 9.6001 =============================================================================================== *: Crores Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com