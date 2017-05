Feb 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691I14881 L T INFRAST FIN 27D 28-Feb-13 99.9769 8.4262 3 325 99.9766 8.5430 INE001A14HP6 HDFC 90D 28-Feb-13 99.9768 8.4733 2 110 99.9767 8.5065 INE523E14II4 L T FIN 55D 28-Feb-13 99.9767 8.5065 1 100 99.9767 8.5065 INE580B14899 GRUH FIN 57D 28-Feb-13 99.9774 8.2509 2 100 99.9774 8.2509 INE532F14KF4 EDELWEISS FIN SERV 20D 28-Feb-13 99.9764 8.6160 1 25 99.9764 8.6160 INE202B14577 DEWAN HOUSING FIN 91D 28-Feb-13 99.9734 9.7116 1 5 99.9734 9.7116 INE704J14070 VEDANTA ALUMINIUM 65D 1-Mar-13 99.9534 8.5085 2 300 99.9534 8.5085 INE912E14DP5 SBI GLOBAL FACTORS 57D 1-Mar-13 99.9521 8.7459 2 125 99.9521 8.7459 INE001A14HC4 HDFC 180D 4-Mar-13 99.8851 8.3973 1 300 99.8851 8.3973 INE140A14241 PIRAMAL ENTERPRISES140D 5-Mar-13 99.8596 8.5530 1 100 99.8596 8.5530 INE007N14138 FEDBK FIN SERV 60D 5-Mar-13 99.8605 8.4981 1 50 99.8605 8.4981 INE242A14EE7 IOC 59D 7-Mar-13 99.8197 8.2410 1 100 99.8197 8.2410 INE532F14IM4 EDELWEISS FIN SERV 179D 8-Mar-13 99.8140 8.5021 1 25 99.8140 8.5021 INE511C14EW3 MAGMA FINCORP 364D 8-Mar-13 99.8108 8.6486 1 5 99.8108 8.6486 INE071G14419 ICICI HOME FIN 356D 11-Mar-13 99.7415 8.5997 1 8 99.7415 8.5997 INE865C14264 ADITYA BIRLA MONEY 90D 12-Mar-13 99.7140 8.0530 1 10 99.7140 8.0530 INE261F14459 NABARD 27D 14-Mar-13 99.6701 8.0541 1 250 99.6701 8.0541 INE242A14EH0 IOC 59D 14-Mar-13 99.6903 8.0994 1 25 99.6903 8.0994 INE242A14BO2 INDIAN OIL CORPORATION 15-Mar-13 99.6462 8.1000 2 125 99.6462 8.1000 INE071G14393 ICICI HOME FIN 361D 15-Mar-13 99.6478 8.6005 1 8 99.6478 8.6005 INE866I14ET4 INDIA INFOLINE FIN 77D 15-Mar-13 99.6356 8.8995 1 5 99.6356 8.8995 INE178A14191 CHENNAI PETROLEUM 173D 18-Mar-13 99.5703 8.7510 1 5 99.5703 8.7510 INE013A14IH6 RELIANCE CAP 330D 20-Mar-13 99.4510 9.5948 1 100 99.4510 9.5948 INE532F14KD9 EDELWEISS FIN SERV 42D 20-Mar-13 99.5286 8.2322 1 100 99.5286 8.2322 INE296A14DJ4 BAJAJ FIN 365D 21-Mar-13 99.5076 8.6007 1 8 99.5076 8.6007 INE001A14IB4 HDFC 60D 25-Mar-13 99.4298 8.0506 1 25 99.4298 8.0506 INE866I14ER8 INDIA INFOLINE FIN 89D 26-Mar-13 99.4228 8.1500 1 25 99.4228 8.1500 INE866I14ER8 INDIA INFOLINE FIN 89D 26-Mar-13 99.3606 8.6994 1 10 99.3606 8.6994 INE557F14BC7 NATIONAL HOUSING BK84D 28-Mar-13 99.3488 8.2499 3 450 99.3488 8.2499 INE091A14246 NIRMA 56D 28-Mar-13 99.3292 8.4998 1 125 99.3292 8.4998 INE013A14IF0 RELIANCE CAP 28-Mar-13 99.2434 9.5953 1 100 99.2434 9.5953 INE029A14618 BPCL 55D 28-Mar-13 99.3548 8.1734 1 5 99.3548 8.1734 INE020E14833 STCI FIN 9-Apr-13 98.8892 10.2500 1 19 98.8892 10.2500 INE134E14493 PFC 199D 15-Apr-13 98.7463 9.8598 1 100 98.7463 9.8598 INE020E14BA3 STCI FIN 90D 24-Apr-13 98.4317 10.3848 1 50 98.4317 10.3848 INE261F14392 NABARD 363D 30-Apr-13 98.3967 9.7498 1 5 98.3967 9.7498 INE001A14IE8 HDFC 84D 3-May-13 98.3743 9.2798 2 60 98.3743 9.2798 INE371K14068 TATA REALTY AND 365D 4-May-13 98.1228 10.5801 1 25 98.1228 10.5801 INE001A14GB8 HDFC 364D 10-May-13 98.0940 9.8501 1 15 98.0940 9.8501 INE523H14JU0 JM FIN PRODUCTS 161D 24-Jun-13 96.8941 9.9999 1 75 96.8941 9.9999 INE975F14AF6 KOTAK MAH 156D 27-Jun-13 96.9713 9.5000 1 25 96.9713 9.5000 INE523H14IC0 JM FIN PRODUCTS 360D 28-Jun-13 96.7913 10.0000 1 25 96.7913 10.0000 INE013A14IZ8 RELIANCE CAP 364D 2-Jul-13 96.2339 11.4274 1 100 96.2339 11.4274 INE205A14135 SESA GOA 364D 21-Oct-13 94.0984 9.6999 2 65 94.0984 9.6999 INE705L14347 VODAFONE INDIA 365D 25-Feb-14 90.9771 10.0000 1 100 90.9771 10.0000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com