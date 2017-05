Mar 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE468M14308 SHRIRAM EQUIPMENT 61D 4-Mar-13 99.9302 8.4983 2 125 99.9302 8.4983 INE523E14HY3 L T FIN 90D 4-Mar-13 99.9302 8.4983 1 100 99.9302 8.4983 INE860H14JM3 ADITYA BIRLA FIN 90D 4-Mar-13 99.9339 8.0475 2 100 99.9339 8.0475 INE013A14HU1 RELIANCE CAP 6-Mar-13 99.8755 9.0998 1 25 99.8755 9.0998 INE242A14EE7 IOC 59D 7-Mar-13 99.8711 7.8515 1 150 99.8711 7.8515 INE514E14EM4 EXIM 90D 11-Mar-13 99.7801 8.0440 1 25 99.7801 8.0440 INE001A14GT0 HDFC 216D 12-Mar-13 99.7535 8.1995 3 300 99.7535 8.1995 INE557F14BF0 NATIONAL HOUSING BK27D 12-Mar-13 99.7535 8.1995 1 50 99.7535 8.1995 INE037E14209 TATA TELESERV 253D 13-Mar-13 99.7246 8.3999 1 25 99.7246 8.3999 INE261F14459 NABARD 27D 14-Mar-13 99.7146 8.0361 2 500 99.7146 8.0361 INE178A14191 CHENNAI PETROLEUM 173D 18-Mar-13 99.6122 8.3579 2 255 99.6126 8.3501 INE532F14KG2 EDELWEISS FIN SERV 31D 18-Mar-13 99.6173 8.2484 4 243 99.6172 8.2505 INE532F14KA5 EDELWEISS FIN SERV 60D 19-Mar-13 99.5597 8.9678 1 150 99.5597 8.9678 INE140A14571 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 19-Mar-13 99.5826 8.4994 1 50 99.5826 8.4994 INE532F14KD9 EDELWEISS FIN SERV 42D 20-Mar-13 99.5724 8.2497 4 323 99.5724 8.2497 INE242A14EL2 IOC 41D 20-Mar-13 99.5801 8.1005 3 300 99.5801 8.1005 INE804I14DW1 ECL FIN 21-Mar-13 99.5500 8.2496 1 150 99.5500 8.2496 INE721A14651 SHRIRAM TRANSPORT 219D 21-Mar-13 99.5364 8.5001 1 25 99.5364 8.5001 INE804I14DS9 ECL FIN 67D 22-Mar-13 99.5220 8.3480 1 100 99.5220 8.3480 INE588J14028 IL FS SECURITIES SERV 22-Mar-13 99.5133 8.5007 1 50 99.5133 8.5007 INE982D14588 GODREJ BOYCE 109D 22-Mar-13 99.5133 8.5007 1 25 99.5133 8.5007 INE242A14EK4 IOC 49D 25-Mar-13 99.4702 8.1003 2 170 99.4702 8.1003 INE531F14AC4 EDELWEISS SECURITIES 25-Mar-13 99.4605 8.2494 1 150 99.4605 8.2494 INE532F14KC1 EDELWEISS FIN SERV 49D 25-Mar-13 99.4232 8.8231 2 150 99.4138 8.9677 INE243A14029 SABERO ORGANICS 60D 25-Mar-13 99.4442 8.5000 1 25 99.4442 8.5000 INE007N14153 FEDBK FIN SERV 38D 25-Mar-13 99.4442 8.5000 1 25 99.4442 8.5000 INE195A14906 THE SUPREME 38D 25-Mar-13 99.4442 8.5000 1 25 99.4442 8.5000 INE055I14707 GE MONEY HOUSING FIN41D 25-Mar-13 99.4377 8.6000 1 25 99.4377 8.6000 INE532F14JX9 EDELWEISS FIN SERV 76D 26-Mar-13 99.4110 8.6499 2 120 99.4447 8.1527 INE958G14IN7 RELIGARE FINVEST 181D 26-Mar-13 99.3535 9.5003 3 100 99.3535 9.5003 INE912E14DS9 SBI GLOBAL FACTORS 54D 26-Mar-13 99.4212 8.4997 2 75 99.4212 8.4997 INE511C14HI5 MAGMA FINCORP 57D 26-Mar-13 99.3989 8.8291 1 50 99.3989 8.8291 INE657K14623 RHC HOLDING PRIVATE 49D 26-Mar-13 99.2410 11.1662 1 50 99.2410 11.1662 INE242A14EJ6 IOC 58D 28-Mar-13 99.3533 8.7993 3 400 99.3533 8.7993 INE532F14JY7 EDELWEISS FIN SERV 78D 28-Mar-13 99.3998 8.1628 1 100 99.3998 8.1628 INE091A14246 NIRMA 56D 28-Mar-13 99.3752 8.4995 1 100 99.3752 8.4995 INE804I14DR1 ECL FIN 78D 28-Mar-13 99.3998 8.1628 1 100 99.3998 8.1628 INE476M14012 LT HOUSING FIN 56D 28-Mar-13 99.3752 8.4995 1 55 99.3752 8.4995 INE085A14099 CHAMBAL FERTILISERS 83D 28-Mar-13 99.3752 8.4995 1 50 99.3752 8.4995 INE037E14324 TATA TELESERV 50D 28-Mar-13 99.3752 8.4995 1 50 99.3752 8.4995 INE472A14BC0 BLUE STAR 59D 28-Mar-13 99.3752 8.4995 1 45 99.3752 8.4995 INE029A14618 BPCL 55D 28-Mar-13 99.4279 8.7508 1 25 99.4279 8.7508 INE029A14618 BPCL 55D 28-Mar-13 99.3993 8.1696 1 20 99.3993 8.1696 INE468M14340 SHRIRAM EQUIPMENT 64D 28-Mar-13 99.3752 8.4995 1 10 99.3752 8.4995 INE134E14493 PFC 199D 15-Apr-13 98.8002 9.8499 2 75 98.8002 9.8499 INE438A14HF1 APOLLO TYRES 90D 16-Apr-13 98.7912 9.7089 1 25 98.7912 9.7089 INE532F14KH0 EDELWEISS FIN SERV 60D 26-Apr-13 98.4161 10.4898 1 200 98.4161 10.4898 INE261F14392 NABARD 363D 30-Apr-13 98.5405 9.0101 1 25 98.5405 9.0101 INE001A14IE8 HDFC 84D 3-May-13 98.4235 9.2800 1 25 98.4235 9.2800 INE140A14282 PIRAMAL ENTERPRISES215D 20-May-13 97.8657 9.9501 2 100 97.8657 9.9501 INE175K14AT4 MORGAN STANLEY 360D 31-May-13 97.4727 10.3998 1 25 97.4727 10.3998 INE001A14HS0 HDFC 180D 5-Jun-13 97.5748 9.4500 1 50 97.5748 9.4500 INE001A14GZ7 HDFC 364D 28-Aug-13 95.5923 9.3500 1 20 95.5923 9.3500 INE556F14742 SIDBI 365D 28-Feb-14 91.5628 9.2400 1 100 91.5628 9.2400 INE556F14742 SIDBI 365D 28-Feb-14 91.6265 9.2400 1 100 91.6265 9.2400 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com