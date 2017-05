Mar 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE069A14CN9 ADITYA BIRLA NUVO 60D 11-Mar-13 99.9339 8.0475 3 75 99.9339 8.0475 INE916D14NQ5 KOTAK MAH PRIME 119D 11-Mar-13 99.9294 8.5957 1 50 99.9294 8.5957 INE013A14KK6 RELIANCE CAP 62D 11-Mar-13 99.9302 8.4983 1 25 99.9302 8.4983 INE094A14AT8 HPCL 81D 11-Mar-13 99.9351 7.9013 1 25 99.9351 7.9013 INE296A14EU9 BAJAJ FIN 10D 11-Mar-13 99.9299 8.5348 1 12 99.9299 8.5348 INE557F14BF0 NATIONAL HOUSING BK27D 12-Mar-13 99.9102 8.2016 2 150 99.9102 8.2016 INE774D14DR7 MAH MAH FIN SERV 68D 12-Mar-13 99.9072 8.4782 2 100 99.9069 8.5033 INE301A14850 RAYMOND 60D 12-Mar-13 99.9069 8.5033 1 50 99.9069 8.5033 INE114A14758 SAIL 81D 12-Mar-13 99.9097 8.2473 1 50 99.9097 8.2473 INE860H14JP6 ADITYA BIRLA FIN 90D 13-Mar-13 99.8837 8.4998 1 50 99.8837 8.4998 INE261F14459 NABARD 27D 14-Mar-13 99.8654 8.1992 4 400 99.8654 8.1992 INE242A14EH0 IOC 59D 14-Mar-13 99.8643 8.2663 2 300 99.8621 8.4005 INE916D14OG4 KOTAK MAH PRIME 90D 14-Mar-13 99.8605 8.4981 1 50 99.8605 8.4981 INE535H14BQ9 FULLERTON INDIA 360D 14-Mar-13 99.9261 8.9978 1 8 99.9261 8.9978 INE523H14GS0 JM FIN PRODUCTS 361D 15-Mar-13 99.8262 9.0788 2 90 99.8277 8.9997 INE660A14II2 SUNDARAM FIN 72D 15-Mar-13 99.8373 8.4975 1 50 99.8373 8.4975 INE015A14070 RANBAXY LAB 143D 15-Mar-13 99.8363 8.5498 1 50 99.8363 8.5498 INE535H14BO4 FULLERTON INDIA 361D 15-Mar-13 99.9015 8.9970 1 8 99.9015 8.9970 INE463A14BM8 BERGER PAINTS INDIA 19-Mar-13 99.7430 8.5497 3 35 99.7430 8.5497 INE242A14EL2 IOC 41D 20-Mar-13 99.7213 8.5008 1 100 99.7213 8.5008 INE532F14KD9 EDELWEISS FIN SERV 42D 20-Mar-13 99.7295 8.2500 2 70 99.7295 8.2500 INE866I14EZ1 INDIA INFOLINE FIN 55D 20-Mar-13 99.7017 9.1004 1 35 99.7017 9.1004 INE721A14651 SHRIRAM TRANSPORT 219D 21-Mar-13 99.6987 8.4851 1 10 99.6987 8.4851 INE242A14EN8 IOC 30D 22-Mar-13 99.6755 8.4867 2 250 99.6807 8.3513 INE849D14DJ4 ICICI SEC PD 52D 22-Mar-13 99.6746 8.5113 1 50 99.6746 8.5113 INE511C14HE4 MAGMA FINCORP 77D 22-Mar-13 99.6522 9.0993 1 45 99.6522 9.0993 INE916D14PC0 KOTAK MAH PRIME 24D 22-Mar-13 99.7055 9.8009 1 30 99.7055 9.8009 INE866I14EX6 INDIA INFOLINE FIN 59D 22-Mar-13 99.7526 8.2295 1 5 99.7526 8.2295 INE242A14EK4 IOC 49D 25-Mar-13 99.6103 8.3999 2 200 99.6126 8.3501 INE094A14AW2 HPCL 45D 25-Mar-13 99.6034 8.5491 1 50 99.6034 8.5491 INE556F14767 SIDBI 19D 26-Mar-13 99.5801 8.5505 2 500 99.5801 8.5505 INE029A14634 BPCL 43D 26-Mar-13 99.5752 8.6507 2 150 99.5752 8.6507 INE557F14BE3 NATIONAL HOUSING BK77D 26-Mar-13 99.5777 8.5996 1 75 99.5777 8.5996 INE094A14AX0 HPCL 39D 26-Mar-13 99.5801 8.5505 1 50 99.5801 8.5505 INE557F14BE3 NATIONAL HOUSING BK77D 26-Mar-13 99.6723 8.0003 1 5 99.6723 8.0003 INE094A14AY8 HPCL 36D 28-Mar-13 99.5283 8.6493 1 100 99.5283 8.6493 INE468M14340 SHRIRAM EQUIPMENT 64D 28-Mar-13 99.5372 8.4854 1 10 99.5372 8.4854 INE564G14751 FIRST BLUE HOME FIN 364D29-Mar-13 99.4866 8.9694 1 0.15 99.4866 8.9694 INE140A14696 PIRAMAL ENTERPRISES 45D 4-Apr-13 99.3241 10.3493 1 25 99.3241 10.3493 INE705L14206 VODAFONE (I) 365D 26-Apr-13 98.6926 9.8678 1 0.1 98.6926 9.8678 INE261F14400 NABARD 364D 15-May-13 98.2609 9.5001 2 140 98.2609 9.5001 INE511C14HN5 MAGMA FINCORP 119D 21-Jun-13 97.0856 10.4351 1 50 97.0856 10.4351 INE660A14GV9 SUNDARAM FIN 365D 4-Jul-13 96.8684 9.9999 1 25 96.8684 9.9999 INE296A14DV9 BAJAJ FIN 364D 19-Jul-13 96.4843 9.9999 1 50 96.4843 9.9999 INE205A14135 SESA GOA 364D 21-Oct-13 94.2830 9.7499 3 145 94.2830 9.7499 INE205A14143 SESA GOA 365D 22-Nov-13 93.5292 9.7500 4 250 93.5292 9.7500 INE532F14JH2 EDELWEISS FIN SERV 365D 29-Nov-13 92.4920 11.1386 1 0.05 92.4920 11.1386 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com