Jul 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14IN9 HDFC 59D 26-Jul-13 99.6450 7.6492 1 50 99.6450 7.6492 INE043D14GB4 IDFC 79D 26-Jul-13 99.6315 7.5000 1 50 99.6315 7.5000 INE958G14KS2 RELIGARE FINVEST 31D 26-Jul-13 99.5630 8.9003 2 25 99.5630 8.9003 INE958G14KK9 RELIGARE FINVEST 87D 29-Jul-13 99.4962 8.8009 1 15 99.4962 8.8009 INE531F14AJ9 EDELWEISS SECURITIES28D 30-Jul-13 99.5350 7.7508 2 345 99.5350 7.7508 INE532F14KW9 EDELWEISS FIN SERV 29D 31-Jul-13 99.5142 7.7473 5 240 99.5145 7.7423 INE804I14EZ2 ECL FIN 29D 31-Jul-13 99.5140 7.7503 2 125 99.5140 7.7503 INE580B14998 GRUH FIN 65D 31-Jul-13 99.5327 7.4507 1 25 99.5327 7.4507 INE013A14KH2 RELIANCE CAP 220D 8-Aug-13 99.2756 8.5915 1 0.5 99.2756 8.5915 INE514E14ES1 EXIM 89D 19-Aug-13 99.1109 7.7959 5 375 99.1331 7.5997 INE657N14122 EDELWEISS 88D 27-Aug-13 98.8390 8.7499 1 25 98.8390 8.7499 INE001A14GZ7 HDFC 364D 28-Aug-13 98.8219 8.5320 1 50 98.8219 8.5320 INE514E14EC5 EXIM 365D 28-Aug-13 98.9219 7.7999 1 25 98.9219 7.7999 INE912E14EC1 SBI GLOBAL FACTORS 90D 29-Aug-13 98.8731 8.0001 2 75 98.8731 8.0001 INE691I14AD8 L T INFRAST FIN 88D 30-Aug-13 98.8517 8.0000 1 50 98.8517 8.0000 INE860H14LT4 ADITYA BIRLA FIN 70D 2-Sep-13 98.7875 7.9999 1 50 98.7875 7.9999 INE013A14MU1 RELIANCE CAP 61D 2-Sep-13 98.6913 8.8002 1 5 98.6913 8.8002 INE268A14539 STERLITE INDUSTRIES 88D 6-Sep-13 98.7533 7.6798 1 200 98.7533 7.6798 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 98.7521 7.6875 2 100 98.7581 7.6499 INE705L14313 VODAFONE INDIA 243D 10-Sep-13 98.6713 7.6798 1 275 98.6713 7.6798 INE296A14EF0 BAJAJ FIN 364D 13-Sep-13 98.5528 7.9998 1 10 98.5528 7.9998 INE261F14491 NABARD 90D 18-Sep-13 98.5077 7.6799 2 150 98.5230 7.5998 INE306N14449 TATA CAP FIN SERV 361D 20-Sep-13 98.3768 8.2499 1 10 98.3768 8.2499 INE557F14BR5 NATIONAL HOUSING BK82D 25-Sep-13 98.3524 7.7399 3 400 98.3524 7.7399 INE114A14881 SAIL 82D 25-Sep-13 98.3607 7.7002 1 50 98.3607 7.7002 INE114A14899 SAIL 83D 26-Sep-13 98.3403 7.7002 1 50 98.3403 7.7002 INE114A14907 SAIL 84D 27-Sep-13 98.3414 7.6000 3 50 98.3414 7.6000 INE296A14FH3 BAJAJ FIN 87D 27-Sep-13 98.2768 8.0000 1 25 98.2768 8.0000 INE540L14264 ALKEM LABORATORIES 84D 27-Sep-13 98.2021 8.2500 1 10 98.2021 8.2500 INE202B14791 DEWAN HOUSING FIN 267D 26-Mar-14 93.7506 9.3222 1 50 93.7506 9.3222 =============================================================================================== *: Crores