Jul 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE306N14811 TATA CAP FIN SERV 91D 17-Jul-13 99.8760 7.5527 3 250 99.8760 7.5527 INE891D14GA8 REDINGTON INDIA 60D 19-Jul-13 99.8250 7.9984 2 50 99.8250 7.9984 INE148I14AE7 INDIABULLS HOUSING 63D 19-Jul-13 99.8439 8.1522 1 10 99.8439 8.1522 INE531F14AJ9 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Jul-13 99.5982 7.7499 1 120 99.5982 7.7499 INE881J14DW7 SREI EQUIPMENT FIN 29D 31-Jul-13 99.5176 8.8465 1 225 99.5176 8.8465 INE532F14KW9 EDELWEISS FIN SERV 29D 31-Jul-13 99.5773 7.7463 2 125 99.5771 7.7507 INE804I14EZ2 ECL FIN 29D 31-Jul-13 99.5777 7.7397 1 50 99.5777 7.7397 INE580B14998 GRUH FIN 65D 31-Jul-13 99.5982 7.7499 1 25 99.5982 7.7499 INE523E14IY1 L T FIN 90D 6-Aug-13 99.4404 7.9001 2 200 99.4404 7.9001 INE851M14537 VOLKSWAGEN FIN 92D 8-Aug-13 99.3938 7.9504 1 25 99.3938 7.9504 INE261F14483 NABARD 63D 12-Aug-13 99.3494 7.4695 1 25 99.3494 7.4695 INE804I14EO6 ECL FIN 91D 26-Aug-13 98.8969 8.8505 1 1 98.8969 8.8505 INE557F14BO2 NATIONAL HOUSING BK 77D 30-Aug-13 98.9363 7.8485 1 125 98.9363 7.8485 INE001A14IQ2 HDFC 87D 5-Sep-13 98.8383 7.8001 1 25 98.8383 7.8001 INE268A14539 STERLITE INDUSTRIES 88D 6-Sep-13 98.8042 7.7500 2 100 98.8042 7.7500 INE001A14HD2 HDFC 364D 6-Sep-13 98.7890 7.8497 1 5 98.7890 7.8497 INE140A14AP7 PIRAMAL ENTERPRISES 160D11-Dec-13 96.5791 8.4500 1 25 96.5791 8.4500 INE020B14177 REC 164D 20-Dec-13 96.5297 8.1000 1 50 96.5297 8.1000 INE916D14PW8 KOTAK MAH PRIME 273D 19-Feb-14 95.0293 8.6000 1 50 95.0293 8.6000 =============================================================================================== *: Crores