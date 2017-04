Jul 15 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14LD7 EDELWEISS FIN SERV 14D 18-Jul-13 99.9363 7.7551 1 100 99.9363 7.7551 INE043D14GB4 IDFC 79D 26-Jul-13 99.7808 7.2894 1 10 99.7808 7.2894 INE169A14893 COROMANDEL 90D 29-Jul-13 99.7036 7.7505 1 100 99.7036 7.7505 INE261F14475 NABARD 91D 29-Jul-13 99.7120 7.5303 1 50 99.7120 7.5303 INE531F14AJ9 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Jul-13 99.6832 7.7333 1 180 99.6832 7.7333 INE532F14KW9 EDELWEISS FIN SERV 29D 31-Jul-13 99.6622 7.7321 4 490 99.6622 7.7322 INE691I14AF3 L T INFRAST FIN 29D 31-Jul-13 99.6592 7.8011 4 275 99.6592 7.8011 INE043D14GA6 IDFC 90D 6-Aug-13 99.5440 7.6001 2 150 99.5440 7.6001 INE532F14LC9 EDELWEISS FIN SERV 56D 29-Aug-13 99.0016 8.1798 1 75 99.0016 8.1798 INE121H14AP2 ILFS FIN SERV 364D 29-Aug-13 99.0922 7.5996 1 5 99.0922 7.5996 INE660A14IW3 SUNDARAM FIN 91D 29-Aug-13 99.0922 7.5996 1 5 99.0922 7.5996 INE691I14AD8 L T INFRAST FIN 88D 30-Aug-13 99.0266 7.7996 1 25 99.0266 7.7996 INE233A14BQ6 GODREJ INDUSTRIES 63D 10-Sep-13 98.8088 7.7198 1 25 98.8088 7.7198 INE016A14AF0 DABUR INDIA 82D 23-Sep-13 98.5243 7.8100 2 50 98.5243 7.8100 INE031A14036 HUDCO 75D 25-Sep-13 98.5038 7.7001 1 50 98.5038 7.7001 INE523E14JJ0 L T FIN 91D 4-Oct-13 98.1593 8.4501 1 25 98.1593 8.4501 INE660A14IS1 SUNDARAM FIN 364D 21-Apr-14 93.5753 8.9500 1 25 93.5753 8.9500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com