Jul 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE306N14811 TATA CAP FIN SERV 91D 17-Jul-13 99.9774 8.2509 1 50 99.9774 8.2509 INE532F14LD7 EDELWEISS FIN SERV 14D 18-Jul-13 99.9547 8.2710 1 25 99.9547 8.2710 INE523H14LI1 JM FIN PRODUCTS 16D 19-Jul-13 99.9220 9.4974 1 40 99.9220 9.4974 INE804I14EK4 ECL FIN 70D 19-Jul-13 99.9270 8.8882 1 30 99.9270 8.8882 INE094A14BF5 HPCL 13D 23-Jul-13 99.8153 9.6486 1 275 99.8153 9.6486 INE043D14GB4 IDFC 79D 26-Jul-13 99.8007 7.2890 1 15 99.8007 7.2890 INE958G14KS2 RELIGARE FINVEST 31D 26-Jul-13 99.7572 8.8838 2 9.1 99.7572 8.8838 INE532F14KW9 EDELWEISS FIN SERV 29D 31-Jul-13 99.6829 7.7406 1 110 99.6829 7.7406 INE523E14IV7 L T FIN 85D 31-Jul-13 99.6601 8.2991 1 25 99.6601 8.2991 INE580B14998 GRUH FIN 65D 31-Jul-13 99.6785 7.8484 1 25 99.6785 7.8484 INE774D14EL8 MAH MAH FIN SERV 69D 6-Aug-13 99.5247 8.3006 1 25 99.5247 8.3006 INE532F14LC9 EDELWEISS FIN SERV 56D 29-Aug-13 99.0223 8.1905 1 43 99.0223 8.1905 INE860H14LT4 ADITYA BIRLA FIN 70D 2-Sep-13 98.9589 8.0000 2 50 98.9589 8.0000 INE121A14IB0 CHOLAMANDALAM 145D 10-Sep-13 98.7875 7.9999 1 50 98.7875 7.9999 INE050M14155 VARDHMAN SPECIAL 61D 10-Sep-13 98.6989 8.5922 1 8 98.6989 8.5922 INE486A14628 CESC 67D 10-Sep-13 98.7765 8.0734 1 8 98.7765 8.0734 INE557F14BP9 NATIONAL HOUSING BK 75D 16-Sep-13 98.3967 9.7498 1 25 98.3967 9.7498 INE261F14491 NABARD 90D 18-Sep-13 98.3107 9.7998 1 50 98.3107 9.7998 INE306N14944 TATA CAP FIN SERV 73D 19-Sep-13 98.6222 7.8450 1 28 98.6222 7.8450 INE020B14169 REC 80D 20-Sep-13 98.2763 9.6998 1 100 98.2763 9.6998 INE306N14449 TATA CAP FIN SERV 361D 20-Sep-13 98.5582 8.0902 2 50 98.5582 8.0902 INE020B14169 REC 80D 20-Sep-13 98.3019 9.7002 1 25 98.3019 9.7002 INE101I14568 AFCONS INFRAST 79D 20-Sep-13 98.5126 8.3500 1 25 98.5126 8.3500 INE975F14AI0 KOTAK MAH 178D 20-Sep-13 98.5565 8.0999 2 20 98.5565 8.0999 INE557F14BR5 NATIONAL HOUSING BK 82D 25-Sep-13 98.1387 9.7501 1 100 98.1387 9.7501 INE114A14881 SAIL 82D 25-Sep-13 98.1387 9.7501 1 100 98.1387 9.7501 INE296A14FH3 BAJAJ FIN 87D 27-Sep-13 98.1123 9.6201 2 125 98.0392 10.0001 INE660A14HT1 SUNDARAM FIN 364D 27-Sep-13 98.0392 10.0001 2 100 98.0392 10.0001 INE114A14907 SAIL 84D 27-Sep-13 98.1354 9.5000 1 25 98.1354 9.5000 INE101I14576 AFCONS INFRAST 80D 27-Sep-13 98.3478 8.3998 1 25 98.3478 8.3998 =============================================================================================== *: Crores