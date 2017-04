Jul 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE094A14BF5 HINDUSTAN PETROLEUM 13D 23-Jul-13 99.9784 7.8857 1 25 99.9784 7.8857 INE866I14GB7 INDIA INFOLINE FIN 60D 23-Jul-13 99.9649 12.8160 1 0.6 99.9649 12.8160 INE140A14894 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 24-Jul-13 99.9562 7.9970 1 100 99.9562 7.9970 INE140A14902 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 25-Jul-13 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE531F14AJ9 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Jul-13 99.8250 7.9984 2 400 99.8250 7.9984 INE531F14AJ9 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Jul-13 99.8469 7.9953 1 200 99.8469 7.9953 INE532F14KW9 EDELWEISS FIN SERV 29D 31-Jul-13 99.8031 8.0011 1 140 99.8031 8.0011 INE179J14687 BIRLA TMT HOLDINGS 61D 31-Jul-13 99.7847 8.7505 1 75 99.7847 8.7505 INE804I14EZ2 ECL FIN 29D 31-Jul-13 99.8033 7.9930 1 35 99.8033 7.9930 INE148I14AI8 INDIABULLS HOUSING 60D 2-Aug-13 99.7025 9.9010 1 50 99.7025 9.9010 INE540L14256 ALKEM LABORATORIES 61D 5-Aug-13 99.5922 10.6755 1 60 99.5922 10.6755 INE101I14519 AFCONS INFRAST 62D 5-Aug-13 99.5831 10.9147 1 50 99.5831 10.9147 INE463A14BR7 BERGER PAINTS (I) 45D 5-Aug-13 99.6893 8.7507 1 25 99.6893 8.7507 INE140A14944 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 7-Aug-13 99.6417 8.7500 1 25 99.6417 8.7500 INE233A14BM5 GODREJ INDUSTRIES 62D 12-Aug-13 99.3722 10.9807 1 20 99.3722 10.9807 INE557F14BO2 NATIONAL HOUSING BK 77D 30-Aug-13 98.9270 10.1511 1 110 98.9270 10.1511 INE091A14279 NIRMA 59D 30-Aug-13 98.9438 9.9905 1 50 98.9438 9.9905 INE557F14BP9 NATIONAL HOUSING BK 75D 16-Sep-13 98.5634 9.5000 3 200 98.5634 9.5000 INE114A14915 SAIL 61D 17-Sep-13 98.5381 9.5002 2 125 98.5381 9.5002 INE114A14923 SAIL 61D 18-Sep-13 98.5726 9.1131 8 350 98.5129 9.4997 INE020B14169 REC 80D 20-Sep-13 98.5425 9.1501 1 75 98.5425 9.1501 INE296A14FH3 BAJAJ FIN 87D 27-Sep-13 98.3549 9.2501 1 5 98.3549 9.2501 INE001A14IV2 HDFC 90D 8-Oct-13 97.9590 9.7498 1 50 97.9590 9.7498 INE134E14527 PFC 99D 15-Oct-13 97.9266 9.2002 1 100 97.9266 9.2002 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com