Jul 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14902 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 25-Jul-13 99.9565 7.9422 1 25 99.9565 7.9422 INE657K14656 RHC HOLDING PRIVATE 58D 26-Jul-13 99.8974 12.4958 1 50 99.8974 12.4958 INE033L14799 TATA CAP HOUSING FIN 61D29-Jul-13 99.8523 8.9984 1 100 99.8523 8.9984 INE094O14035 DAIMLER FIN SERV 180D 29-Jul-13 99.8441 9.4987 1 100 99.8441 9.4987 INE774D14EH6 MAH MAH FIN SERV 90D 29-Jul-13 99.8523 8.9984 1 50 99.8523 8.9984 INE175K14BQ8 MORGAN STANLEY 363D 29-Jul-13 99.8523 8.9984 1 25 99.8523 8.9984 INE531F14AJ9 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Jul-13 99.8468 8.0005 1 200 99.8468 8.0005 INE531F14AJ9 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Jul-13 99.8687 7.9979 1 200 99.8687 7.9979 INE532F14KW9 EDELWEISS FIN SERV 29D 31-Jul-13 99.8250 7.9964 2 165 99.8250 7.9984 INE804I14EZ2 ECL FIN 29D 31-Jul-13 99.8250 7.9984 1 110 99.8250 7.9984 INE824B14HL8 BHUSHAN STEEL 29D 31-Jul-13 99.7768 10.2063 1 30 99.7768 10.2063 INE523E14IV7 L T FIN 85D 31-Jul-13 99.8430 8.1993 1 5 99.8430 8.1993 INE912E14ED9 SBI GLOBAL FACTORS 60D 2-Aug-13 99.7823 8.8482 1 5 99.7823 8.8482 INE523E14IY1 L T FIN 90D 6-Aug-13 99.6858 8.8496 1 5 99.6858 8.8496 INE140A14969 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 13-Aug-13 99.5011 9.1506 1 5 99.5011 9.1506 INE870D14296 NATIONAL FERTILIZERS 60D 3-Sep-13 98.7521 11.2497 1 5 98.7521 11.2497 INE705L14313 VODAFONE INDIA 243D 10-Sep-13 98.7135 9.7080 2 65 98.7135 9.7080 INE085A14248 CHAMBAL FERTILISERS 61D11-Sep-13 98.5953 10.4001 2 50 98.5887 10.4500 INE261F14491 NABARD 90D 18-Sep-13 98.4294 10.4003 1 25 98.4294 10.4003 INE511C14IM5 MAGMA FINCORP 78D 20-Sep-13 98.4697 9.7800 1 5 98.4697 9.7800 INE557F14BR5 NATIONAL HOUSING BK 82D 25-Sep-13 98.4118 9.3500 1 25 98.4118 9.3500 INE540L14264 ALKEM LABORATORIES 84D 27-Sep-13 98.0787 11.0002 1 5 98.0787 11.0002 INE296A14FH3 BAJAJ FIN 87D 27-Sep-13 98.3794 9.2502 1 5 98.3794 9.2502 INE020B14177 REC 164D 20-Dec-13 96.0779 10.0000 2 75 96.0779 10.0000 =============================================================================================== *: Crores