Jul 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14902 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 25-Jul-13 99.9726 10.0037 1 25 99.9726 10.0037 INE774D14EH6 MAH MAH FIN SERV 90D 29-Jul-13 99.8427 11.5010 1 25 99.8427 11.5010 INE531F14AJ9 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Jul-13 99.8688 7.9918 1 200 99.8688 7.9918 INE916D14PT4 KOTAK MAH PRIME 77D 30-Jul-13 99.8113 11.5010 1 75 99.8113 11.5010 INE155A14CQ9 TATA MOTORS 89D 30-Jul-13 99.8113 11.5010 1 25 99.8113 11.5010 INE532F14KW9 EDELWEISS FIN SERV 29D 31-Jul-13 99.8433 8.1838 3 365 99.8181 9.5021 INE523E14IV7 L T FIN 85D 31-Jul-13 99.7866 11.1500 3 250 99.7895 10.9992 INE804I14EZ2 ECL FIN 29D 31-Jul-13 99.8469 7.9953 1 110 99.8469 7.9953 INE691I14AF3 L T INFRAST FIN 29D 31-Jul-13 99.7859 11.1892 3 52.5 99.7995 10.4756 INE824B14HL8 BHUSHAN STEEL 29D 31-Jul-13 99.8047 10.2034 1 50 99.8047 10.2034 INE161J14297 BILT GRAPHIC PAPER 29D 31-Jul-13 99.8062 10.1249 1 50 99.8062 10.1249 INE532F14KW9 EDELWEISS FIN SERV 29D 31-Jul-13 99.8441 9.4987 1 45 99.8441 9.4987 INE001A14IO7 HDFC 60D 2-Aug-13 99.7295 11.0000 4 277 99.7295 11.0000 INE916D14OU5 KOTAK MAH PRIME 177D 2-Aug-13 99.7524 10.0665 1 25 99.7524 10.0665 INE043D14GE8 IDFC 58D 2-Aug-13 99.7418 10.4986 1 25 99.7418 10.4986 INE660A14IX1 SUNDARAM FIN 62D 5-Aug-13 99.6588 10.4137 1 25 99.6588 10.4137 INE043D14GA6 IDFC 90D 6-Aug-13 99.6097 11.0014 1 15 99.6097 11.0014 INE261F14483 NABARD 63D 12-Aug-13 99.4846 9.9524 1 3 99.4846 9.9524 INE055A14811 CENTURY TEXTILES AND 60D13-Aug-13 99.4009 10.9995 2 124 99.4009 10.9995 INE523E14JE1 L T FIN 74D 16-Aug-13 99.3365 10.5998 1 50 99.3365 10.5998 INE804I14EM0 ECL FIN 91D 23-Aug-13 99.1040 10.9999 1 100 99.1040 10.9999 INE860H14LV0 ADITYA BIRLA FIN 61D 26-Aug-13 99.0774 10.2995 1 25 99.0774 10.2995 INE774D14EN4 MAH MAH FIN SERV 82D 28-Aug-13 99.0314 10.1999 1 35 99.0314 10.1999 INE220B14538 KALPATARU POWER 62D 2-Sep-13 98.8314 10.7896 2 50 98.8314 10.7896 INE494M14544 IFCI FACTORS 63D 6-Sep-13 98.6060 12.0001 1 50 98.6060 12.0001 INE688I14AL7 CAP FIRST 60D 10-Sep-13 98.5804 10.9503 1 50 98.5804 10.9503 INE069A14DJ5 ADITYA BIRLA NUVO 60D 13-Sep-13 98.5949 10.1994 2 100 98.5949 10.1994 INE261F14491 NABARD 90D 18-Sep-13 98.2292 11.7499 1 125 98.2292 11.7499 INE121A14IQ8 CHOLAMANDALAM 60D 20-Sep-13 98.4188 10.1105 1 75 98.4188 10.1105 INE557F14BQ7 NATIONAL HOUSING BK78D 20-Sep-13 98.3589 10.4999 1 50 98.3589 10.4999 INE557F14BR5 NATIONAL HOUSING BK82D 25-Sep-13 98.2199 10.5002 1 75 98.2199 10.5002 INE688I14AI3 CAP FIRST 85D 27-Sep-13 98.1077 11.0002 1 50 98.1077 11.0002 INE860H14LO5 ADITYA BIRLA FIN 178D 6-Dec-13 96.0053 11.2499 1 25 96.0053 11.2499 INE660A14IZ6 SUNDARAM FIN 183D 10-Dec-13 95.8918 11.2499 1 50 95.8918 11.2499 INE851M14701 VOLKSWAGEN FIN 161D 13-Dec-13 95.8068 11.2500 1 75 95.8068 11.2500 INE866I14GV5 INDIA INFOLINE FIN 161D 13-Dec-13 95.7176 11.5001 1 50 95.7176 11.5001 INE909H14DG3 TATA MOTORS FIN 246D 20-Dec-13 95.6092 11.2499 1 50 95.6092 11.2499 INE121A14IO3 CHOLAMANDALAM 172D 24-Dec-13 95.4966 11.2500 1 50 95.4966 11.2500 =============================================================================================== *: Crores