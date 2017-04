Jul 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE916D14NS1 KOTAK MAH PRIME 248D 26-Jul-13 99.9740 9.4925 1 125 99.9740 9.4925 INE043D14GB4 IDFC 79D 26-Jul-13 99.9753 9.0177 1 25 99.9753 9.0177 INE958G14KS2 RELIGARE FINVEST 31D 26-Jul-13 99.9644 12.9986 1 15 99.9644 12.9986 INE532F14KW9 EDELWEISS FIN SERV 29D 31-Jul-13 99.8523 8.9984 4 219 99.8523 8.9984 INE532F14KW9 EDELWEISS FIN SERV 29D 31-Jul-13 99.8769 8.9974 1 94 99.8769 8.9974 INE001A14IO7 HDFC 60D 2-Aug-13 99.7551 11.2010 1 175 99.7551 11.2010 INE043D14GA6 IDFC 90D 6-Aug-13 99.6201 11.5994 2 85 99.6201 11.5994 INE301A14926 RAYMOND 58D 8-Aug-13 99.5709 11.2355 1 25 99.5709 11.2355 INE261F14483 NABARD 63D 12-Aug-13 99.4727 10.7492 1 50 99.4727 10.7492 INE909H14DO7 TATA MOTORS FIN 61D 20-Aug-13 99.1646 12.2996 1 25 99.1646 12.2996 INE804I14FA2 ECL FIN 55D 27-Aug-13 99.0153 10.9997 1 50 99.0153 10.9997 INE912E14EC1 SBI GLOBAL FACTORS 90D 29-Aug-13 98.8574 12.0534 1 150 98.8574 12.0534 INE909H14CB6 TATA MOTORS FIN 364D 30-Aug-13 98.7706 12.6195 5 200 98.7340 13.0004 INE144H14248 DEUTSCHE INVESTMENTS64D 30-Aug-13 98.7985 12.3300 1 75 98.7985 12.3300 INE121A14IL9 CHOLAMANDALAM 58D 30-Aug-13 98.8858 11.4240 1 50 98.8858 11.4240 INE860H14LS6 ADITYA BIRLA FIN 70D 30-Aug-13 98.7454 13.2499 1 25 98.7454 13.2499 INE192M14056 SHAPOORJI PALLONJI 90D 2-Sep-13 98.7491 11.8554 1 50 98.7491 11.8554 INE121A14IP0 CHOLAMANDALAM 60D 3-Sep-13 98.7340 12.0004 1 50 98.7340 12.0004 INE870D14296 NATIONAL FERTILIZERS 60D 3-Sep-13 98.7234 11.7996 1 5 98.7234 11.7996 INE001A14HD2 HDFC 364D 6-Sep-13 98.6777 11.3746 1 6.45 98.6777 11.3746 INE688I14AK9 CAP FIRST 63D 13-Sep-13 98.5089 11.0498 1 50 98.5089 11.0498 INE468M14373 SHRIRAM EQUIPMENT 88D 13-Sep-13 98.4796 11.5003 1 25 98.4796 11.5003 INE484J14046 GODREJ PROPERTIES 74D 16-Sep-13 98.1816 13.0002 1 25 98.1816 13.0002 INE660A14HT1 SUNDARAM FIN 364D 27-Sep-13 97.8133 12.7498 2 50 97.8133 12.7498 INE296A14FH3 BAJAJ FIN 87D 27-Sep-13 97.8972 12.2501 1 25 97.8972 12.2501 INE296A14FH3 BAJAJ FIN 87D 27-Sep-13 97.9542 12.1001 2 25 98.0869 11.3000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com