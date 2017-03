Jul 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE774D14EH6 MAH MAH FIN SERV 90D 29-Jul-13 99.9114 10.7920 3 220 99.9179 9.9970 INE094O14035 DAIMLER FIN SERV 180D 29-Jul-13 99.9122 10.6917 1 50 99.9122 10.6917 INE175K14BQ8 MORGAN STANLEY 363D 29-Jul-13 99.9042 11.6668 1 25 99.9042 11.6668 INE261F14475 NABARD 91D 29-Jul-13 99.9138 10.4967 1 25 99.9138 10.4967 INE179J14638 BIRLA TMT 85D 30-Jul-13 99.8796 10.9997 1 25 99.8796 10.9997 INE804I14EZ2 ECL FIN 29D 31-Jul-13 99.8769 8.9974 1 200 99.8769 8.9974 INE804I14EZ2 ECL FIN 29D 31-Jul-13 99.9549 8.2345 1 200 99.9549 8.2345 INE523E14IV7 L T FIN 85D 31-Jul-13 99.8495 11.0031 3 155 99.8495 11.0031 INE691I14AF3 L T INFRAST FIN CO 29D 31-Jul-13 99.8468 11.2023 3 125 99.8495 11.0031 INE860H14LI7 ADITYA BIRLA FIN 71D 31-Jul-13 99.8495 11.0031 1 75 99.8495 11.0031 INE532F14KW9 EDELWEISS FIN SERV 29D 31-Jul-13 99.8769 8.9974 1 45 99.8769 8.9974 INE850D14884 GODREJ AGROVET 27D 31-Jul-13 99.8513 10.8713 1 4 99.8513 10.8713 INE523E14JD3 L T FIN 62D 5-Aug-13 99.6927 11.2510 1 150 99.6927 11.2510 INE667F14598 SUNDARAM BNP FIN. 364D 5-Aug-13 99.7021 10.9058 1 25 99.7021 10.9058 INE750A14064 ORIENTAL HOTELS 61D 5-Aug-13 99.6933 11.2290 1 25 99.6933 11.2290 INE523E14IY1 L T FIN 90D 6-Aug-13 99.6621 11.2502 1 175 99.6621 11.2502 INE140A14993 PIRAMAL ENTERPRISES 81D 6-Aug-13 99.6627 11.2301 1 15 99.6627 11.2301 INE301A14926 RAYMOND 58D 8-Aug-13 99.6016 11.2306 1 8 99.6016 11.2306 INE055A14811 CENTURY TEXTILES 60D 13-Aug-13 99.4492 11.2309 1 15 99.4492 11.2309 INE121A14IG9 CHOLAMANDALAM 90D 22-Aug-13 99.1347 11.7997 1 75 99.1347 11.7997 INE091A14279 NIRMA 59D 30-Aug-13 98.9092 11.5009 1 50 98.9092 11.5009 INE155A14CV9 TATA MOTORS 83D 4-Sep-13 98.6912 12.1012 1 100 98.6912 12.1012 INE705L14313 VODAFONE (I) 243D 10-Sep-13 98.6169 11.1287 2 125 98.6116 11.1718 INE494M14536 IFCI FACTORS 91D 10-Sep-13 98.4491 12.4999 1 25 98.4491 12.4999 INE020E14BF2 STCI FIN 179D 10-Sep-13 98.4919 12.1497 1 0.2 98.4919 12.1497 INE085A14248 CHAMBAL FERTILISERS 61D 11-Sep-13 98.4657 12.1010 1 50 98.4657 12.1010 INE957I14613 STERLITE ENERGY 80D 12-Sep-13 98.5110 11.4937 1 55 98.5110 11.4937 INE071G14534 ICICI HOME FIN CO 61D 16-Sep-13 98.3191 12.0003 1 10 98.3191 12.0003 INE557F14BR5 NHB 82D 25-Sep-13 98.2056 10.9333 4 75 98.1626 11.2001 INE296A14FH3 BAJAJ FIN 87D 27-Sep-13 98.0886 11.2898 2 10 98.0886 11.2898 INE001A14IV2 HDFC 90D 8-Oct-13 97.7894 11.1501 2 50 97.7894 11.1501 INE705L14305 VODAFONE 361D 20-Dec-13 95.9496 10.7000 1 200 95.9496 10.7000 INE020E14BG0 STCI FIN 361D 11-Mar-14 93.5705 11.0001 1 10 93.5705 11.0001 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com