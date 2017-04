Jul 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE020E14BT3 STCI FIN 60D 30-Jul-13 99.9679 11.7057 2 125 99.9678 11.7568 INE691I14AF3 L T INFRAST FIN 29D 31-Jul-13 99.9387 11.1941 2 125 99.9387 11.1941 INE881J14DW7 SREI EQUIPMENT FIN 29D 31-Jul-13 99.9354 11.7971 2 125 99.9354 11.7971 INE523E14IV7 L T FIN 85D 31-Jul-13 99.9387 11.1941 1 100 99.9387 11.1941 INE532F14KW9 EDELWEISS FIN SERV 29D 31-Jul-13 99.9508 8.9834 2 80 99.9508 8.9834 INE580B14998 GRUH FIN 65D 31-Jul-13 99.9343 11.9981 1 25 99.9343 11.9981 INE020B14128 REC 360D 1-Aug-13 99.9019 11.9500 1 200 99.9019 11.9500 INE001A14IO7 HDFC 60D 2-Aug-13 99.8774 11.2010 1 175 99.8774 11.2010 INE580B14AA4 GRUH FIN 59D 2-Aug-13 99.8805 10.9174 3 75 99.8805 10.9174 INE660A14IY9 SUNDARAM FIN 59D 2-Aug-13 99.8714 11.7499 1 50 99.8714 11.7499 INE148I14AI8 INDIABULLS HOUSING 60D 2-Aug-13 99.8769 11.2467 1 50 99.8769 11.2467 INE916D14QB0 KOTAK MAH PRIME 61D 5-Aug-13 99.7744 11.7900 1 50 99.7744 11.7900 INE126A14851 E.I.D. PARRY (INDIA) 61D 5-Aug-13 99.7921 10.8631 1 30 99.7921 10.8631 INE580B14AB2 GRUH FIN 63D 6-Aug-13 99.7551 11.2010 1 100 99.7551 11.2010 INE774D14EL8 MAH MAH FIN SERV 69D 6-Aug-13 99.7427 11.7696 2 40 99.7427 11.7696 INE140A14944 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 7-Aug-13 99.7246 11.1998 1 75 99.7246 11.1998 INE148I14AL2 INDIABULLS HOUSING 60D 13-Aug-13 99.5398 11.2500 1 25 99.5398 11.2500 INE050M14148 VARDHMAN SPECIAL 63D 23-Aug-13 99.1747 12.1497 1 1 99.1747 12.1497 INE013A14KU5 RELIANCE CAP 181D 26-Aug-13 99.0470 12.5426 1 1.5 99.0470 12.5426 INE121H14AP2 ILFS FIN SERV 364D 29-Aug-13 98.9820 12.1094 1 100 98.9820 12.1094 INE916D14PJ5 KOTAK MAH PRIME 154D 29-Aug-13 98.9495 12.5001 2 75 98.9495 12.5001 INE912E14EF4 SBI GLOBAL FACTORS 56D 2-Sep-13 98.8560 12.0683 1 100 98.8560 12.0683 INE121A14IM7 CHOLAMANDALAM 61D 2-Sep-13 98.8624 12.0001 1 50 98.8624 12.0001 INE306N14928 TATA CAP FIN SERV 65D 5-Sep-13 98.7311 12.3448 1 25 98.7311 12.3448 INE121A14IB0 CHOLAMANDALAM 145D 10-Sep-13 98.6060 12.0001 1 100 98.6060 12.0001 INE580B14AD8 GRUH FIN 87D 13-Sep-13 98.4735 12.3002 2 25 98.4735 12.3002 INE580B14AD8 GRUH FIN 87D 13-Sep-13 98.5062 12.3001 2 25 98.5062 12.3001 INE557F14BP9 NATIONAL HOUSING BK75D 16-Sep-13 98.5057 11.2999 2 298.5 98.5057 11.2999 INE071G14534 ICICI HOME FIN 61D 16-Sep-13 98.3821 12.2499 2 65 98.3821 12.2499 INE114A14915 SAIL 61D 17-Sep-13 98.4757 11.2996 2 100 98.4757 11.2996 INE957I14605 STERLITE ENERGY 88D 20-Sep-13 98.2811 12.0447 1 350 98.2811 12.0447 INE557F14BQ7 NATIONAL HOUSING BK 78D 20-Sep-13 98.3857 11.2998 3 300 98.3857 11.2998 INE114A14857 SAIL 87D 20-Sep-13 98.3997 11.2002 2 125 98.3997 11.2002 INE020B14169 REC 80D 20-Sep-13 98.4279 10.9997 1 25 98.4279 10.9997 INE557F14BR5 NATIONAL HOUSING BK 82D 25-Sep-13 98.3550 10.5250 2 50 98.3589 10.4999 INE114A14899 SAIL 83D 26-Sep-13 98.2286 11.1563 1 15 98.2286 11.1563 INE242A14DS9 IOC 364D 8-Nov-13 97.1766 10.5000 1 50 97.1766 10.5000 INE514E14EJ0 EXIM 365D 4-Dec-13 96.4753 10.5000 1 100 96.4753 10.5000 INE851M14701 VOLKSWAGEN FIN 161D 13-Dec-13 95.9769 11.2499 1 25 95.9769 11.2499 INE804I14EX7 ECL FIN 184D 27-Dec-13 95.2094 12.1626 2 250 95.2394 12.0826 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com