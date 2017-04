Jul 31 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14IO7 HDFC 60D 2-Aug-13 99.9385 11.2276 5 300 99.9384 11.2489 INE026A14093 GUJARAT STATE FER 88D 2-Aug-13 99.9370 11.5047 1 150 99.9370 11.5047 INE121A14IF1 CHOLAMANDALAM 71D 2-Aug-13 99.9325 12.3271 2 50 99.9325 12.3271 INE306N14894 TATA CAP FIN SERV 77D 5-Aug-13 99.8427 11.5010 2 370 99.8427 11.5010 INE140A14936 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 5-Aug-13 99.8437 11.4278 1 75 99.8437 11.4278 INE233A14BG7 GODREJ INDUSTRIES 91D 5-Aug-13 99.8451 11.3252 1 30 99.8451 11.3252 INE660A14IX1 SUNDARAM FIN 62D 5-Aug-13 99.8361 11.9843 1 2 99.8361 11.9843 INE001A14IK5 HDFC 90D 6-Aug-13 99.8154 11.2506 5 525 99.8154 11.2506 INE233A14BI3 GODREJ INDUSTRIES 90D 6-Aug-13 99.8121 11.4521 1 25 99.8121 11.4521 INE721A14602 SHRIRAM TRANSPORT 364D 6-Aug-13 99.8277 12.5996 1 19 99.8277 12.5996 INE121A14GL3 CHOLAMANDALAM 365D 7-Aug-13 99.7933 12.6003 1 19 99.7933 12.6003 INE033L14492 TATA CAP HOUSING FIN365D 7-Aug-13 99.7949 12.5026 1 19 99.7949 12.5026 INE667F14606 SUNDARAM BNP 365D 7-Aug-13 99.7949 12.5026 1 19 99.7949 12.5026 INE535H14CQ7 FULLERTON INDIA 364D 7-Aug-13 99.7908 12.7530 1 18 99.7908 12.7530 INE722A14337 SHRIRAM CITY UNION 364D 7-Aug-13 99.7933 12.6003 1 12.5 99.7933 12.6003 INE296A14EC7 BAJAJ FIN 365D 7-Aug-13 99.7949 12.5026 1 11 99.7949 12.5026 INE121H14AJ5 ILFS FIN SERV 358D 7-Aug-13 99.7949 12.5026 1 9 99.7949 12.5026 INE121H14BP0 ILFS FIN SERV 66D 8-Aug-13 99.7326 12.2328 1 50 99.7326 12.2328 INE860H14LL1 ADITYA BIRLA FIN 70D 8-Aug-13 99.7304 12.3338 2 50 99.7304 12.3338 INE140A14977 PIRAMAL ENTERPRISES 87D 8-Aug-13 99.7358 12.0861 1 25 99.7358 12.0861 INE247J14013 STERLING AND WILSON 90D 13-Aug-13 99.6345 10.2998 1 100 99.6345 10.2998 INE557F14BN4 NATIONAL HOUSING BK 90D 13-Aug-13 99.6233 11.5013 1 50 99.6233 11.5013 INE055A14811 CENTURY TEXTILES 60D 13-Aug-13 99.6009 11.2504 1 9 99.6009 11.2504 INE523E14JE1 L T FIN 74D 16-Aug-13 99.5375 10.5998 1 50 99.5375 10.5998 INE001A14IS8 HDFC 60D 16-Aug-13 99.4957 11.5627 1 50 99.4957 11.5627 INE804I14EM0 ECL FIN 91D 23-Aug-13 99.1425 14.3498 1 200 99.1425 14.3498 INE532F14KV1 EDELWEISS FIN SERV 59D 23-Aug-13 99.2225 13.0005 1 75 99.2225 13.0005 INE738C14214 BHARAT ALUMINIUM 81D 26-Aug-13 99.1875 11.4997 3 170 99.1875 11.4997 INE871D14ET5 IL & FS 61D 26-Aug-13 99.1875 11.4997 2 100 99.1875 11.4997 INE140A14AB7 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 26-Aug-13 99.1875 11.4997 1 90 99.1875 11.4997 INE738C14222 BHARAT ALUMINIUM 78D 27-Aug-13 99.1565 11.4999 1 100 99.1565 11.4999 INE532F14LA3 EDELWEISS FIN SERV 57D 28-Aug-13 99.0475 13.0002 1 100 99.0475 13.0002 INE148I14AH0 INDIABULLS HOUSING 90D 28-Aug-13 99.1255 11.5003 1 50 99.1255 11.5003 INE148I14AJ6 INDIABULLS HOUSING 87D 29-Aug-13 99.0946 11.4997 2 125 99.0946 11.4997 INE916D14PJ5 KOTAK MAH PRIME 154D 29-Aug-13 99.0166 12.5002 1 70 99.0166 12.5002 INE804I14ER9 ECL FIN 91D 30-Aug-13 98.9777 12.9998 1 50 98.9777 12.9998 INE557F14BO2 NATIONAL HOUSING BK 77D 30-Aug-13 99.0882 11.1956 1 50 99.0882 11.1956 INE523E14JH4 L T FIN 60D 2-Sep-13 98.9072 12.2206 1 250 98.9072 12.2206 INE532F14KX7 EDELWEISS FIN SERV 62D 2-Sep-13 98.9195 12.0815 1 5 98.9195 12.0815 INE614G14069 RELIANCE POWER 90D 3-Sep-13 99.0898 10.1598 1 100 99.0898 10.1598 INE660A14HL8 SUNDARAM FIN 4-Sep-13 98.9093 11.4999 1 100 98.9093 11.4999 INE957I14621 STERLITE ENERGY 63D 4-Sep-13 98.8660 11.9616 1 100 98.8660 11.9616 INE306N14928 TATA CAP FIN SERV 65D 5-Sep-13 98.8263 12.0413 1 200 98.8263 12.0413 INE660A14HM6 SUNDARAM FIN 365D 10-Sep-13 98.6973 11.7503 1 25 98.6973 11.7503 INE261F14491 NABARD 90D 18-Sep-13 98.5112 11.2576 1 35 98.5112 11.2576 INE121A14IQ8 CHOLAMANDALAM 60D 20-Sep-13 98.3400 12.0809 1 25 98.3400 12.0809 INE958G14KG7 RELIGARE FINVEST 181D 23-Sep-13 98.7263 8.7203 1 24 98.7263 8.7203 INE597H14AD9 TGS INVESTMENT AND 90D 23-Sep-13 98.0779 13.2466 2 18 98.0779 13.2466 INE244L14057 INDIABULLS INFRAST 90D 24-Sep-13 98.0128 13.4552 1 1 98.0128 13.4552 INE557F14BR5 NATIONAL HOUSING BK82D 25-Sep-13 98.4073 10.5493 4 125 98.4072 10.5497 INE846E14427 KARVY STOCK BROKING 87D 27-Sep-13 98.2458 11.2365 1 50 98.2458 11.2365 INE657K14680 RHC HOLDING PRIVATE 87D 27-Sep-13 98.3878 10.3120 1 50 98.3878 10.3120 INE175K14CH5 MORGAN STANLEY 363D 28-Oct-13 97.1226 12.1502 1 20 97.1226 12.1502 INE296A14EK0 BAJAJ FIN 361D 29-Oct-13 97.1029 12.0999 1 10 97.1029 12.0999 INE020E14AR9 STCI FIN 363D 31-Oct-13 97.0404 12.1000 1 5 97.0404 12.1000 INE001A14HX0 HDFC 348D 23-Dec-13 95.8897 10.7901 1 75 95.8897 10.7901 INE909H14DR0 TATA MOTORS FIN 177D 27-Dec-13 95.7488 10.9499 2 50 95.7488 10.9499 INE438A14HL9 APOLLO TYRES 292D 24-Mar-14 92.8778 11.8600 1 75 92.8778 11.8600 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com