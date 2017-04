Aug 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE957I14555 STERLITE ENERGY 60D 2-Aug-13 99.9688 11.3916 1 250 99.9688 11.3916 INE958G14KO1 RELIGARE FINVEST 58D 2-Aug-13 99.9682 11.6107 1 100 99.9682 11.6107 INE001A14IO7 HDFC 60D 2-Aug-13 99.9700 10.9497 2 31 99.9688 11.3916 INE001A14IK5 HDFC 90D 6-Aug-13 99.8516 10.8493 1 75 99.8516 10.8493 INE774D14EL8 MAH MAH FIN SERV 69D 6-Aug-13 99.8509 10.9006 1 50 99.8509 10.9006 INE721A14602 SHRIRAM TRANSPORT 364D 6-Aug-13 99.8427 11.5010 1 19 99.8427 11.5010 INE667F14606 SUNDARAM BNP 365D 7-Aug-13 99.8099 11.5864 1 19 99.8099 11.5864 INE033L14492 TATA CAP HOUSING 365D 7-Aug-13 99.8099 11.5864 1 19 99.8099 11.5864 INE121A14GL3 CHOLAMANDALAM 365D 7-Aug-13 99.8083 11.6841 1 19 99.8083 11.6841 INE535H14CQ7 FULLERTON INDIA 364D 7-Aug-13 99.8058 11.8368 1 18 99.8058 11.8368 INE722A14337 SHRIRAM CITY UNION 364D 7-Aug-13 99.8083 11.6841 1 12.5 99.8083 11.6841 INE296A14EC7 BAJAJ FIN 365D 7-Aug-13 99.8099 11.5864 1 11 99.8099 11.5864 INE121H14AJ5 ILFS FIN SERV 358D 7-Aug-13 99.8099 11.5864 1 9 99.8099 11.5864 INE494M14494 IFCI FACTORS 91D 9-Aug-13 99.7589 12.6020 1 10 99.7589 12.6020 INE013A14LX7 RELIANCE CAP 91D 12-Aug-13 99.6172 12.7508 1 25 99.6172 12.7508 INE247J14013 STERLING AND WILSON 90D 13-Aug-13 99.6720 10.0095 1 100 99.6720 10.0095 INE001A14IS8 HDFC 60D 16-Aug-13 99.5541 10.8988 2 50 99.5541 10.8988 INE804I14EM0 ECL FIN 91D 23-Aug-13 99.1425 14.3498 1 200 99.1425 14.3498 INE532F14KV1 EDELWEISS FIN SERV 59D 23-Aug-13 99.2225 13.0005 1 75 99.2225 13.0005 INE532F14LA3 EDELWEISS FIN SERV 57D 28-Aug-13 99.0475 13.0002 1 100 99.0475 13.0002 INE804I14ER9 ECL FIN 91D 30-Aug-13 98.9777 12.9998 1 50 98.9777 12.9998 INE557F14BO2 NATIONAL HOUSING BK 77D 30-Aug-13 99.1180 11.1998 1 15 99.1180 11.1998 INE912E14EF4 SBI GLOBAL FACTORS 56D 2-Sep-13 99.0018 11.5005 1 50 99.0018 11.5005 INE614G14069 RELIANCE POWER 90D 3-Sep-13 99.0998 10.0472 1 100 99.0998 10.0472 INE306N14928 TATA CAP FIN SERV 65D 5-Sep-13 98.9082 11.8502 1 25 98.9082 11.8502 INE866I14GE1 INDIA INFOLINE FIN 91D 6-Sep-13 98.7922 12.7496 1 75 98.7922 12.7496 INE916D14PE6 KOTAK MAH PRIME 181D 10-Sep-13 98.7020 12.0000 1 0.5 98.7020 12.0000 INE957I14613 STERLITE ENERGY 80D 12-Sep-13 98.6971 11.4723 1 20 98.6971 11.4723 INE069A14DJ5 ADITYA BIRLA NUVO 60D 13-Sep-13 98.6308 11.7833 3 75 98.6289 11.8002 INE069A14DJ5 ADITYA BIRLA NUVO 60D 13-Sep-13 98.6604 11.7998 1 25 98.6604 11.7998 INE268A14554 STERLITE INDUSTRIES 77D 19-Sep-13 98.4862 11.4496 1 60 98.4862 11.4496 INE306N14449 TATA CAP FIN SERV 361D 20-Sep-13 98.3894 11.9498 1 25 98.3894 11.9498 INE511C14IM5 MAGMA FINCORP 78D 20-Sep-13 98.5820 10.5003 1 5 98.5820 10.5003 INE001A14HH3 HDFC 342D 24-Sep-13 98.3857 11.2998 1 25 98.3857 11.2998 INE557F14BR5 NATIONAL HOUSING BK 82D 25-Sep-13 98.4352 10.5497 3 85 98.4352 10.5497 INE580B14AE6 GRUH FIN 91D 25-Sep-13 98.2457 11.8501 1 50 98.2457 11.8501 INE114A14881 SAIL 82D 25-Sep-13 98.4130 10.8999 1 25 98.4130 10.8999 INE013A14MT3 RELIANCE CAP 86D 26-Sep-13 98.1257 12.4498 3 45 98.1257 12.4498 INE912E14EE7 SBI GLOBAL FACTORS 84D 27-Sep-13 98.2358 11.5000 1 70 98.2358 11.5000 INE289B14434 GIC HOUSING FIN 169D 5-Dec-13 96.3737 10.9000 1 25 96.3737 10.9000 INE001A14HX0 HDFC 348D 23-Dec-13 95.9351 10.7400 1 75 95.9351 10.7400 INE121A14IN5 CHOLAMANDALAM 175D 27-Dec-13 95.3969 11.9000 1 50 95.3969 11.9000 INE667F14762 SUNDARAM BNP 365D 27-Dec-13 95.6188 11.3001 1 15 95.6188 11.3001 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com