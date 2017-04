Aug 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE580B14AB2 GRUH FIN 63D 6-Aug-13 99.9692 11.2455 1 50 99.9692 11.2455 INE268A14547 STERLITE INDUSTRIES 74D 23-Aug-13 99.4946 10.3004 3 160 99.4946 10.3004 INE268A14547 STERLITE INDUSTRIES 74D 23-Aug-13 99.5226 10.2992 1 65 99.5226 10.2992 INE804I14FA2 ECL FIN 55D 27-Aug-13 99.4754 8.7495 1 50 99.4754 8.7495 INE532F14LC9 EDELWEISS FIN SERV 56D 29-Aug-13 99.4279 8.7508 1 100 99.4279 8.7508 INE126A14919 E.I.D. PARRY (INDIA)60D 24-Sep-13 98.5421 10.8001 1 30 98.5421 10.8001 INE557F14BR5 NATIONAL HOUSING BK82D 25-Sep-13 98.5685 10.3939 3 50 98.5880 10.2502 INE205A14135 SESA GOA 364D 21-Oct-13 97.6314 11.5002 1 65 97.6314 11.5002 INE705L14339 VODAFONE INDIA 364D 11-Feb-14 94.6574 10.9000 1 150 94.6574 10.9000 INE705L14347 VODAFONE INDIA 364D 25-Feb-14 94.2843 10.9000 1 55 94.2843 10.9000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com