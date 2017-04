Aug 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE055A14811 CENTURY TEXTILES 60D 13-Aug-13 99.8154 11.2506 2 100 99.8154 11.2506 INE916D14MD5 KOTAK MAH PRIME 364D 13-Aug-13 99.8318 10.2494 2 75 99.8318 10.2494 INE866I14GI2 INDIA INFOLINE FIN 64D 14-Aug-13 99.7617 12.4553 1 5 99.7617 12.4553 INE001A14IS8 HDFC 60D 16-Aug-13 99.7516 10.0991 1 25 99.7516 10.0991 INE804I14EO6 ECL FIN 91D 26-Aug-13 99.3873 12.5008 1 25 99.3873 12.5008 INE055A14829 CENTURY TEXTILES 75D 28-Aug-13 99.3533 11.3134 1 40 99.3533 11.3134 INE532F14LA3 EDELWEISS FIN SERV 57D 28-Aug-13 99.2954 12.9502 1 25 99.2954 12.9502 INE532F14LC9 EDELWEISS FIN SERV 56D 29-Aug-13 99.4158 9.7494 1 40 99.4158 9.7494 INE121H14AP2 ILFS FIN SERV 364D 29-Aug-13 99.3345 11.1152 1 1.7 99.3345 11.1152 INE557F14BO2 NATIONAL HOUSING BK 77D 30-Aug-13 99.3646 10.1480 4 250 99.3688 10.0805 INE705L14313 VODAFONE INDIA 243D 10-Sep-13 98.9761 11.1056 1 75 98.9761 11.1056 INE387A14479 SUNDRAM FASTENERS 79D 13-Sep-13 98.8592 11.3837 1 25 98.8592 11.3837 INE114A14915 SAIL 61D 17-Sep-13 98.8343 10.5000 1 75 98.8343 10.5000 INE114A14923 SAIL 61D 18-Sep-13 98.8174 10.4004 2 100 98.8174 10.4004 INE114A14857 SAIL 87D 20-Sep-13 98.7530 10.4748 2 100 98.7618 10.4002 INE069A14DK3 ADITYA BIRLA NUVO 69D 23-Sep-13 98.5102 12.0000 1 10 98.5102 12.0000 INE557F14BR5 NATIONAL HOUSING BK 82D 25-Sep-13 98.6165 10.4502 1 15 98.6165 10.4502 INE660A14HT1 SUNDARAM FIN 364D 27-Sep-13 98.4795 11.0500 2 50 98.4795 11.0500 INE114A14907 SAIL 84D 27-Sep-13 98.5677 10.3997 1 25 98.5677 10.3997 INE523E14JJ0 L T FIN 91D 4-Oct-13 98.1633 11.7748 2 50 98.1633 11.7748 INE134E14527 PFC 99D 15-Oct-13 98.0864 10.3202 1 50 98.0864 10.3202 INE532F14LF2 EDELWEISS FIN SERV 85D 30-Oct-13 97.2690 12.2000 1 35 97.2690 12.2000 INE043D14FJ9 IDFC 364D 22-Nov-13 96.9644 10.7800 1 25 96.9644 10.7800 INE140A14AP7 PIRAMAL ENTERPRISES160D 11-Dec-13 95.8949 12.5000 1 5 95.8949 12.5000 INE705L14354 VODAFONE INDIA 363D 10-Mar-14 93.7851 11.2501 1 25 93.7851 11.2501 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com