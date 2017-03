Aug 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14483 NABARD 63D 12-Aug-13 99.8933 9.7468 1 10 99.8933 9.7468 INE294A14AG1 BALLARPUR INDUSTRIES 60D13-Aug-13 99.8470 11.1861 1 5 99.8470 11.1861 INE140A14969 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 13-Aug-13 99.9699 10.9898 1 5 99.9699 10.9898 INE055A14811 CENTURY TEXTILES 60D 13-Aug-13 99.8470 11.1861 1 5 99.8470 11.1861 INE091A14261 NIRMA 45D 16-Aug-13 99.7527 11.3110 1 25 99.7527 11.3110 INE804I14EM0 ECL FIN 91D 23-Aug-13 99.4889 12.5007 1 50 99.4889 12.5007 INE178A14340 CHENNAI PETROLEUM 61D 26-Aug-13 99.5022 10.1448 1 100 99.5022 10.1448 INE804I14EO6 ECL FIN 91D 26-Aug-13 99.3630 12.9998 1 75 99.3630 12.9998 INE532F14LA3 EDELWEISS FIN SERV 57D 28-Aug-13 99.2954 12.9502 1 25 99.2954 12.9502 INE514E14EC5 EXIM 365D 28-Aug-13 99.4472 10.1447 1 15 99.4472 10.1447 INE532F14LC9 EDELWEISS FIN SERV 56D 29-Aug-13 99.5486 9.7358 1 40 99.5486 9.7358 INE557F14BO2 NATIONAL HOUSING BK 77D 30-Aug-13 99.3961 10.0801 1 50 99.3961 10.0801 INE296A14EE3 BAJAJ FIN 364D 30-Aug-13 99.3414 10.9992 1 10 99.3414 10.9992 INE140A14AL6 PIRAMAL ENTERPRISES 73D 13-Sep-13 98.8633 11.6574 1 50 98.8633 11.6574 INE557F14BP9 NATIONAL HOUSING BK 75D 16-Sep-13 98.9219 10.1999 1 100 98.9219 10.1999 INE114A14915 SAIL 61D 17-Sep-13 98.8945 10.2005 1 50 98.8945 10.2005 INE514E14EU7 EXIM 90D 26-Sep-13 98.6492 10.1999 1 100 98.6492 10.1999 INE523E14JJ0 L T FIN 91D 4-Oct-13 98.1793 11.8751 1 25 98.1793 11.8751 INE013A14MY3 RELIANCE CAP 88D 18-Oct-13 97.6911 12.1502 1 25 97.6911 12.1502 INE001A14IX8 HDFC 364D 5-Aug-14 90.4365 10.6625 1 15 90.4365 10.6625 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com