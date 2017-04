Aug 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE091A14261 NIRMA 45D 16-Aug-13 99.9015 11.9960 1 25 99.9015 11.9960 INE013A14KU5 RELIANCE CAP 181D 26-Aug-13 99.5674 12.1988 1 50 99.5674 12.1988 INE514E14EC5 EXIM 365D 28-Aug-13 99.5194 11.7511 1 15 99.5194 11.7511 INE220B14538 KALPATARU POWER 62D 2-Sep-13 99.4158 10.7243 1 10 99.4158 10.7243 INE148I14AW9 INDIABULLS HOUSING 60D 3-Sep-13 99.3316 11.6955 2 27 99.3704 11.0124 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 99.2340 12.2499 2 310 99.2340 12.2499 INE148I14AZ2 INDIABULLS HOUSING 60D 6-Sep-13 99.2333 11.7503 1 25 99.2333 11.7503 INE705L14313 VODAFONE INDIA 243D 10-Sep-13 99.1020 12.2496 1 5 99.1020 12.2496 INE957I14647 STERLITE ENERGY 44D 18-Sep-13 98.8390 12.2498 1 25 98.8390 12.2498 INE306N14944 TATA CAP FIN SERV 73D 19-Sep-13 98.8180 11.7997 1 50 98.8180 11.7997 INE306N14449 TATA CAP FIN SERV 361D 20-Sep-13 98.8180 11.7997 1 50 98.8180 11.7997 INE756I14213 HDB FIN SERV 263D 20-Sep-13 98.7487 12.5003 1 25 98.7487 12.5003 INE077E14510 ESSEL MINING 160D 25-Sep-13 98.6290 11.7993 1 100 98.6290 11.7993 INE001A14IV2 HDFC 90D 8-Oct-13 98.2544 11.5797 1 50 98.2544 11.5797 INE140A14AP7 PIRAMAL ENTERPRISES160D 11-Dec-13 96.0526 12.5001 1 5 96.0526 12.5001 INE019A14023 JSW STEEL 263D 11-Mar-14 93.5732 11.9376 1 160 93.5732 11.9376 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 91.1160 10.1103 1 36.65 91.1160 10.1103 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com