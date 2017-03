Aug 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE202B14775 DEWAN HOUSING FIN CORP. 26-Aug-13 99.8603 12.7655 1 10 99.8603 12.7655 INE155A14CV9 TATA MOTORS 83D 4-Sep-13 99.6097 11.0014 1 100 99.6097 11.0014 INE121A14IB0 CHOLAMANDALAM 145D 10-Sep-13 99.3741 12.0996 1 50 99.3741 12.0996 INE557F14BP9 NATIONAL HOUSING BK 75D 16-Sep-13 99.2185 11.4998 1 50 99.2185 11.4998 INE114A14857 SAIL 87D 20-Sep-13 99.1258 11.0999 2 50 99.1258 11.0999 INE114A14865 SAIL 90D 23-Sep-13 99.0392 11.0654 1 150 99.0392 11.0654 INE881J14DY3 SREI EQUIPMENT FIN 81D 23-Sep-13 98.9123 12.5430 1 65 98.9123 12.5430 INE114A14873 SAIL 91D 24-Sep-13 99.0095 11.0651 1 150 99.0095 11.0651 INE557F14BR5 NATIONAL HOUSING BK82D 25-Sep-13 98.9767 11.0990 2 55 98.9767 11.0990 INE155A14CP1 TATA MOTORS 150D 26-Sep-13 98.9469 11.0992 1 100 98.9469 11.0992 INE660A14HT1 SUNDARAM FIN 364D 27-Sep-13 98.8004 12.3103 1 50 98.8004 12.3103 INE660A14HT1 SUNDARAM FIN 364D 27-Sep-13 98.8390 12.2498 1 50 98.8390 12.2498 INE114A14907 SAIL 84D 27-Sep-13 98.9122 11.1504 1 25 98.9122 11.1504 INE556F14742 SIDBI 365D 28-Feb-14 94.2818 11.6513 2 190 94.3055 11.6000 INE556F14742 SIDBI 365D 28-Feb-14 94.3176 11.6350 2 50 94.2877 11.7000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com