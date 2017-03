Aug 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE013A14KU5 RELIANCE CAP 181D 26-Aug-13 99.9220 9.4974 1 200 99.9220 9.4974 INE532F14LC9 EDELWEISS FIN SERV 56D 29-Aug-13 99.8482 9.2485 2 300 99.8482 9.2485 INE155A14CU1 TATA MOTORS 80D 29-Aug-13 99.8359 9.9992 1 50 99.8359 9.9992 INE865C14314 ADITYA BIRLA MONEY 90D 29-Aug-13 99.7990 12.2521 1 10 99.7990 12.2521 INE557F14BO2 NATIONAL HOUSING BK 77D 30-Aug-13 99.8048 10.1982 1 100 99.8048 10.1982 INE958G14JU0 RELIGARE FINVEST 182D 30-Aug-13 99.7752 11.7481 1 100 99.7752 11.7481 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 99.6084 10.2497 1 50 99.6084 10.2497 INE031A14028 HUDCO 60D 10-Sep-13 99.4688 10.8291 1 50 99.4688 10.8291 INE705L14313 VODAFONE INDIA 243D 10-Sep-13 99.3995 12.2504 1 5 99.3995 12.2504 INE114A14923 SAIL 61D 18-Sep-13 99.2576 10.5001 1 25 99.2576 10.5001 INE268A14554 STERLITE INDUSTRIES 77D 19-Sep-13 99.1724 11.2813 1 10 99.1724 11.2813 INE523H14JI5 JM FIN PRODUCTS 297D 20-Sep-13 99.0690 12.2503 2 25 99.0690 12.2503 INE001A14HH3 HDFC 342D 24-Sep-13 99.0803 10.5877 1 46.2 99.0803 10.5877 INE523E14JJ0 L T FIN 91D 4-Oct-13 98.6520 11.8748 1 15 98.6520 11.8748 INE242A14DS9 IOC 364D 8-Nov-13 97.5852 11.7301 2 100 97.5892 11.7101 INE155A14CY3 TATA MOTORS 179D 30-Dec-13 95.8535 12.2399 1 100 95.8535 12.2399 INE556F14742 SIDBI 365D 28-Feb-14 94.3476 11.5700 1 125 94.3476 11.5700 INE523H14KK9 JM FIN PRODUCTS 365D 25-Mar-14 92.8420 13.1500 1 5 92.8420 13.1500 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 91.3878 10.0576 1 2 91.3878 10.0576 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com