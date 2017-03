Aug 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14LC9 EDELWEISS FIN SERV 56D 29-Aug-13 99.9241 9.2415 2 300 99.9241 9.2415 INE523E14JA9 L T FIN 88D 30-Aug-13 99.8856 10.4510 1 50 99.8856 10.4510 INE091A14279 NIRMA 59D 30-Aug-13 99.8777 11.1735 1 15 99.8777 11.1735 INE523E14GZ2 L T FIN 3-Sep-13 99.7682 10.6004 1 50 99.7682 10.6004 INE978J14435 TURQUOISE 364D 4-Sep-13 99.7203 12.7971 1 75 99.7203 12.7971 INE523H14IT4 JM FIN PRODUCTS 4-Sep-13 99.6973 12.3134 1 5 99.6973 12.3134 INE001A14HD2 HDFC 364D 6-Sep-13 99.6786 10.6990 1 50 99.6786 10.6990 INE891D14GF7 REDINGTON INDIA 60D 6-Sep-13 99.6405 11.9719 1 5 99.6405 11.9719 INE705L14313 VODAFONE INDIA 243D 10-Sep-13 99.4991 12.2499 1 5 99.4991 12.2499 INE013A14LP3 RELIANCE CAP 159D 18-Sep-13 99.2340 12.2499 1 50 99.2340 12.2499 INE114A14857 SAIL 87D 20-Sep-13 99.2761 11.0896 1 25 99.2761 11.0896 INE404K14588 SHAPOORJI PALLONJI 88D 24-Sep-13 99.2900 9.0001 1 75 99.2900 9.0001 INE597H14AE7 TGS INVESTMENT 77D 4-Oct-13 98.7254 12.0830 1 10 98.7254 12.0830 INE140A14506 PIRAMAL ENTERPRISES316D 11-Oct-13 98.4125 12.7997 1 100 98.4125 12.7997 INE140A14AU7 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 14-Oct-13 98.3107 12.7998 1 100 98.3107 12.7998 INE043D14FD2 IDFC 363D 14-Oct-13 98.4146 11.9999 1 80 98.4146 11.9999 INE860H14MD6 ADITYA BIRLA FIN 86D 7-Nov-13 97.4659 12.9999 2 75 97.4659 12.9999 INE514E14EJ0 EXIM 365D 4-Dec-13 96.8170 11.9999 1 75 96.8170 11.9999 INE140A14AP7 PIRAMAL ENTERPRISES160D 11-Dec-13 96.3630 12.8748 1 25 96.3630 12.8748 INE121H14BN5 ILFS FIN SERV 364D 18-Mar-14 93.9886 11.5000 1 1 93.9886 11.5000 INE438A14HM7 APOLLO TYRES 294D 27-Mar-14 92.6972 13.5001 1 100 92.6972 13.5001 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com