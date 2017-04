Aug 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691I14AD8 L T INFRAST FIN 88D 30-Aug-13 99.9142 10.4480 1 50 99.9142 10.4480 INE523E14JA9 L T FIN 88D 30-Aug-13 99.9179 9.9970 1 50 99.9179 9.9970 INE557F14BO2 NATIONAL HOUSING BK 77D 30-Aug-13 99.9163 10.1920 1 32 99.9163 10.1920 INE001A14IP4 HDFC 90D 3-Sep-13 99.7933 10.8003 1 30 99.7933 10.8003 INE759E14471 LT FINCORP 60D 3-Sep-13 99.7914 10.8997 1 25 99.7914 10.8997 INE978J14435 TURQUOISE 364D 4-Sep-13 99.7453 11.6504 1 75 99.7453 11.6504 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 99.6626 12.3568 1 135 99.6626 12.3568 INE001A14HD2 HDFC 364D 6-Sep-13 99.6492 12.8493 1 50 99.6492 12.8493 INE705L14313 VODAFONE INDIA 243D 10-Sep-13 99.5146 12.7168 1 100 99.5146 12.7168 INE031A14028 HUDCO 60D 10-Sep-13 99.5989 10.4994 1 50 99.5989 10.4994 INE484J14046 GODREJ PROPERTIES 74D 16-Sep-13 99.4126 10.7834 1 5 99.4126 10.7834 INE140A14548 PIRAMAL ENTERPRISES284D 17-Sep-13 99.2834 12.5451 1 50 99.2834 12.5451 INE261F14491 NABARD 90D 18-Sep-13 99.3637 10.6244 1 267.5 99.3637 10.6244 INE721A14719 SHRIRAM TRANSPORT 364D 19-Sep-13 99.2743 11.6007 1 25 99.2743 11.6007 INE268A14554 STERLITE INDUSTRIES 77D 19-Sep-13 99.2950 11.2675 1 4 99.2950 11.2675 INE557F14BQ7 NATIONAL HOUSING BK 78D 20-Sep-13 99.2884 10.8998 4 275 99.2884 10.8998 INE114A14857 SAIL 87D 20-Sep-13 99.2981 10.7502 1 25 99.2981 10.7502 INE306N14449 TATA CAP FIN SERV 361D 20-Sep-13 99.2430 11.6005 1 25 99.2430 11.6005 INE557F14BR5 NATIONAL HOUSING BK 82D 25-Sep-13 99.1783 10.8002 1 25 99.1783 10.8002 INE871D14FC8 IL & FS 50D 25-Sep-13 99.0829 11.6496 1 25 99.0829 11.6496 INE013A14MT3 RELIANCE CAP 86D 26-Sep-13 99.0515 11.6506 1 20 99.0515 11.6506 INE043D14FD2 IDFC 363D 14-Oct-13 98.4808 11.9800 1 80 98.4808 11.9800 INE242A14DS9 IOC 364D 8-Nov-13 97.6706 11.9248 3 50 97.6849 11.8498 INE001A14HX0 HDFC 348D 23-Dec-13 96.3256 11.9001 2 25 96.3256 11.9001 INE759E14547 LT FINCORP 179D 21-Feb-14 94.4193 12.1199 1 5 94.4193 12.1199 INE958G14JV8 RELIGARE FINVEST 364D 28-Feb-14 93.4251 13.8850 1 55 93.4251 13.8850 INE705L14354 VODAFONE INDIA 363D 10-Mar-14 93.9281 12.1001 1 50 93.9281 12.1001 INE121H14BN5 ILFS FIN SERV 364D 18-Mar-14 94.0164 11.5001 1 3 94.0164 11.5001 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com