Sep 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE759E14471 LT FINCORP 60D 3-Sep-13 99.9699 10.9898 1 25 99.9699 10.9898 INE660A14HL8 SUNDARAM FIN 4-Sep-13 99.9417 10.6460 1 25 99.9417 10.6460 INE306N14928 TATA CAP FIN SERV 65D 5-Sep-13 99.9114 10.7892 1 50 99.9114 10.7892 INE871D14EU3 IL & FS 70D 5-Sep-13 99.9420 10.5911 1 5 99.9420 10.5911 INE532F14KY5 EDELWEISS FIN SERV 65D 5-Sep-13 99.9417 10.6460 1 5 99.9417 10.6460 INE055A14860 CENTURY TEXTILES 63D 6-Sep-13 99.8799 10.9723 1 25 99.8799 10.9723 INE001A14HD2 HDFC 364D 6-Sep-13 99.9154 10.3017 1 5 99.9154 10.3017 INE134E14485 PFC 364D 6-Sep-13 99.8851 10.5000 1 5 99.8851 10.5000 INE140A14530 PIRAMAL ENTERPRISES277D 10-Sep-13 99.7595 10.9993 1 50 99.7595 10.9993 INE476M14053 LT HOUSING FIN 91D 10-Sep-13 99.7595 10.9993 1 25 99.7595 10.9993 INE140A14AJ0 PIRAMAL ENTERPRISES 71D 11-Sep-13 99.7356 10.7513 1 50 99.7356 10.7513 INE175K14DD2 MORGAN STANLEY 132D 12-Sep-13 99.6995 11.0013 1 50 99.6995 11.0013 INE243A14086 SABERO ORGANICS 71D 13-Sep-13 99.6696 10.9996 1 35 99.6696 10.9996 INE804I14FC8 ECL FIN 60D 17-Sep-13 99.5602 10.7491 1 50 99.5602 10.7491 INE975F14AN0 KOTAK MAH 90D 18-Sep-13 99.4704 12.1458 1 20 99.4704 12.1458 INE866I14GS1 INDIA INFOLINE FIN 91D 19-Sep-13 99.4557 11.7504 2 75 99.4557 11.7504 INE851M14693 VOLKSWAGEN FIN PVT 76D 19-Sep-13 99.4811 11.1992 1 25 99.4811 11.1992 INE975F14AI0 KOTAK MAH 178D 20-Sep-13 99.4361 11.4995 1 10 99.4361 11.4995 INE501A14137 DEEPAK FERTILIZERS 70D 23-Sep-13 99.3711 11.0001 1 50 99.3711 11.0001 INE178A14365 CHENNAI PETROLEUM 67D 23-Sep-13 99.3430 11.4948 2 39 99.3430 11.4948 INE532F14LW7 EDELWEISS FIN SERV 28D 26-Sep-13 99.2981 10.7502 2 240 99.2981 10.7502 INE804I14FG9 ECL FIN 28D 26-Sep-13 99.2981 10.7502 1 180 99.2981 10.7502 INE296A14FH3 BAJAJ FIN 87D 27-Sep-13 99.2522 11.0001 1 25 99.2522 11.0001 INE438A14HL9 APOLLO TYRES 292D 24-Mar-14 93.0161 13.5001 1 25 93.0161 13.5001 INE705L14370 VODAFONE INDIA 365D 25-Apr-14 92.8564 12.0000 2 190 92.8564 12.0000 =============================================================================================== *: Crores