Sep 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14IR0 HDFC 91D 10-Sep-13 99.8986 9.2591 5 975 99.8987 9.2530 INE140A14530 PIRAMAL ENT. 277D 10-Sep-13 99.8976 9.3536 1 100 99.8976 9.3536 INE486A14628 CESC 67D 10-Sep-13 99.8987 9.2530 1 75 99.8987 9.2530 INE851M14180 VOLKSWAGEN FIN PVT 364D 10-Sep-13 99.8823 10.7528 1 50 99.8823 10.7528 INE916D14PE6 KOTAK MAH PRIME 181D 10-Sep-13 99.8851 10.4967 1 5 99.8851 10.4967 INE865C14330 ADITYA BIRLA MONEY 90D 18-Sep-13 99.6240 11.4798 1 15 99.6240 11.4798 INE975F14AN0 KOTAK MAH INVTS 90D 18-Sep-13 99.6028 12.1297 1 3 99.6028 12.1297 INE535H14DT9 FULLERTON (I)CREDIT 87D 19-Sep-13 99.6115 10.9504 2 100 99.6115 10.9504 INE756I14213 HDB FIN SERV 263D 20-Sep-13 99.5970 10.5493 1 25 99.5970 10.5493 INE774D14EU9 MAH MAH FIN SERV 31D 23-Sep-13 99.4984 10.8239 1 25 99.4984 10.8239 INE580B14AE6 GRUH FIN 91D 25-Sep-13 99.4059 11.4812 1 5 99.4059 11.4812 INE557F14BR5 NATIONAL HOUSING BK 82D 25-Sep-13 99.3954 11.6853 1 1 99.3954 11.6853 INE804I14FG9 ECL FIN 28D 26-Sep-13 99.4712 9.7022 2 170 99.4957 9.2501 INE804I14FG9 ECL FIN 28D 26-Sep-13 99.5993 9.1777 1 120 99.5993 9.1777 INE532F14LW7 EDELWEISS FIN SERV 28D 26-Sep-13 99.4124 10.7871 1 50 99.4124 10.7871 INE013A14MT3 RELIANCE CAP 86D 26-Sep-13 99.3749 11.4798 1 5 99.3749 11.4798 INE013A14MW7 RELIANCE CAP 73D 27-Sep-13 99.3438 11.4807 1 50 99.3438 11.4807 INE846E14427 KARVY STOCK BROKING 87D 27-Sep-13 99.3649 11.1092 1 21 99.3649 11.1092 INE296A14FH3 BAJAJ FIN 87D 27-Sep-13 99.3438 11.4807 1 5 99.3438 11.4807 INE296A14FH3 BAJAJ FIN 87D 27-Sep-13 99.4903 10.9996 1 5 99.4903 10.9996 INE523H14LJ9 JM FIN PRODUCTS 91D 7-Oct-13 98.8954 13.1510 1 50 98.8954 13.1510 INE001A14IV2 HDFC 90D 8-Oct-13 99.0233 11.2504 3 125 99.0233 11.2504 INE205A14135 SESA GOA 364D 21-Oct-13 98.6776 10.8699 2 155 98.6776 10.8699 INE155A14CN6 TATA MOTORS 182D 22-Oct-13 98.6486 10.8700 2 200 98.6486 10.8700 INE909H14CF7 TATA MOTORS FIN 364D 24-Oct-13 98.5255 11.3801 1 100 98.5255 11.3801 INE860H14LZ1 ADITYA BIRLA FIN 90D 31-Oct-13 98.3141 11.3799 2 50 98.3462 11.1598 INE721A14743 SHRIRAM TRANS FIN CO 58D 1-Nov-13 98.5979 9.2686 1 55 98.5979 9.2686 INE514E14FB4 EXIM 61D 5-Nov-13 98.3107 11.1998 1 5 98.3107 11.1998 INE013A14NQ7 RELIANCE CAP 62D 6-Nov-13 97.9673 12.4152 1 8 97.9673 12.4152 INE804I14DF6 ECL FIN 364D 22-Nov-13 97.5310 12.0000 1 35 97.5310 12.0000 INE523H14LE0 JM FIN PRODUCTS 181D 17-Dec-13 96.6900 12.2501 1 50 96.6900 12.2501 INE556F14759 SIDBI 365D 4-Mar-14 95.0768 10.8000 1 100 95.0768 10.8000 INE071G14518 ICICI HOME FIN CO 80D 18-Jun-14 92.0903 11.0000 1 20 92.0903 11.0000 =============================================================================================== *: Crores