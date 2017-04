Sep 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE804I14FG9 ECL FIN 28D 26-Sep-13 99.9726 10.0037 4 170 99.9726 10.0037 INE296A14FH3 BAJAJ FIN 87D 27-Sep-13 99.9474 9.6046 1 155 99.9474 9.6046 INE208A14568 ASHOK LEYLAND 80D 27-Sep-13 99.9469 9.6959 1 50 99.9469 9.6959 INE134E14527 PFC 99D 15-Oct-13 99.4667 9.7849 1 50 99.4667 9.7849 INE205A14135 SESA GOA 364D 21-Oct-13 99.2962 9.9503 2 150 99.2962 9.9503 INE514E14FB4 EXIM 61D 5-Nov-13 98.9321 9.8498 1 5 98.9321 9.8498 INE514E14FB4 EXIM 61D 5-Nov-13 98.8892 9.9999 1 0.2 98.8892 9.9999 INE532F14JF6 EDELWEISS FIN SERV 365D 26-Nov-13 98.3572 9.9941 1 25 98.3572 9.9941 INE202B14957 DEWAN HOUSING FIN 88D 13-Dec-13 97.7737 10.5203 1 1.55 97.7737 10.5203 INE705L14305 VODAFONE INDIA 361D 20-Dec-13 97.6868 10.0501 1 25 97.6868 10.0501 INE523H14LH3 JM FIN PRODUCTS 174D 24-Dec-13 97.4353 10.6751 1 2.3 97.4353 10.6751 INE705L14354 VODAFONE INDIA 363D 10-Mar-14 95.5045 10.3500 1 50 95.5045 10.3500 INE205A14168 SESA GOA 365D 11-Mar-14 95.4297 10.4673 4 145 95.4369 10.4501 INE514E14EX1 EXIM 365D 28-Aug-14 91.8027 9.6999 1 300 91.8027 9.6999 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com