Oct 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14IV2 HDFC 90D 8-Oct-13 99.8134 9.7480 1 100 99.8134 9.7480 INE657K14706 RHC HOLDING PRIVATE 15D 11-Oct-13 99.6791 11.7506 1 100 99.6791 11.7506 INE155A14CN6 TATA MOTORS 182D 22-Oct-13 99.4425 9.7442 1 10 99.4425 9.7442 INE532F14ML8 EDELWEISS FIN SERV 28D 29-Oct-13 99.2387 10.0002 5 700 99.2387 10.0002 INE531F14AN1 EDELWEISS SECURITIES 28D29-Oct-13 99.2387 10.0002 2 350 99.2387 10.0002 INE804I14FN5 ECL FIN 28D 29-Oct-13 99.2387 10.0002 3 300 99.2387 10.0002 INE532F14ML8 EDELWEISS FIN SERV 28D 29-Oct-13 99.2934 9.9902 1 100 99.2934 9.9902 INE532F14MC7 EDELWEISS FIN SERV 56D 31-Oct-13 99.0636 11.5006 1 50 99.0636 11.5006 INE597H14AI8 TGS INVESTMENT AND 63D 31-Oct-13 98.9520 12.8857 1 2 98.9520 12.8857 INE532F14MG8 EDELWEISS FIN SERV 61D 13-Nov-13 98.6347 11.7496 1 50 98.6347 11.7496 INE178A14373 CHENNAI PETROLEUM 60D 22-Nov-13 98.5993 9.9715 1 140 98.5993 9.9715 INE140A14BY7 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 22-Nov-13 98.6686 9.8504 2 50 98.6686 9.8504 INE140A14BY7 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 22-Nov-13 98.6161 9.8502 1 50 98.6161 9.8502 INE013A14NM6 RELIANCE CAP 91D 25-Nov-13 98.4103 10.7202 1 5 98.4103 10.7202 INE020B14144 REC 365D 26-Nov-13 98.5780 9.7503 1 25 98.5780 9.7503 INE140A14CA5 PIRAMAL ENTERPRISES 57D 27-Nov-13 98.5301 9.9003 2 100 98.5301 9.9003 INE013A14NY1 RELIANCE CAP 61D 27-Nov-13 98.3505 10.7397 1 5 98.3505 10.7397 INE523H14LH3 JM FIN PRODUCTS 174D 24-Dec-13 97.6559 10.4302 1 0.65 97.6559 10.4302 INE514E14EX1 EXIM 365D 28-Aug-14 91.9915 9.5999 1 25 91.9915 9.5999 INE121H14CE2 ILFS FIN SERV 364D 26-Sep-14 90.6157 10.5000 1 163 90.6157 10.5000 INE660A14JO8 SUNDARAM FIN 364D 26-Sep-14 90.6157 10.5000 1 160 90.6157 10.5000 =============================================================================================== *: Crores